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এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬। ভূগোল ১ম পত্র (অধ্যায় ২): ভূত্বকের গড় গভীরতা হলো ১৭ কিলোমিটার

লেখা:
মো. শাকিরুল ইসলাম

ভূগোল ১ম পত্র: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

অধ্যায়–২

১. ভূত্বকের গড় গভীরতা কত কিলোমিটার?

ক. ৭ কিমি খ. ১৭ কিমি 

গ. ২৭ কিমি ঘ. ৩৭ কিমি

২. সিয়াল ও সিমার মধ্যে বিভাজনকারী রেখার নাম কী?

ক. কনরাড বিযুক্তি খ. গুটেনবার্গ বিযুক্তি

গ. সনোরা লাইন ঘ. মোহো বিযুক্তি

৩. অশ্মমণ্ডল ও গুরুমণ্ডল বিচ্ছেদকারী তলকে কী বলে?

ক. কনরাড বিযুক্তি খ. মোহো বিযুক্তি

গ. উইচার্ট বিযুক্তি ঘ. গুটেনবার্গ বিযুক্তি

৪. অশ্মমণ্ডল কোন দুটি স্তরে বিভক্ত?

ক. সিমা ও ক্রোফেসিমা খ. সিয়াল ও সিমা

গ. নিফেমিয়া ও সিমা ঘ. নিফেসিমা ও ক্রোফেসিমা

৫. গুরুমণ্ডল গঠনকারী উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে—

i.  সিলিকন ii. অ্যালুমিনিয়াম 

iii. ম্যাগনেশিয়াম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii 

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬. জাপানের ফুজিয়ামা কোন ধরনের পর্বত?

ক. ভঙ্গিল খ. ক্ষয়জাত 

গ. সঞ্চয়জাত ঘ. ল্যাকোলিথ

৭. পামির মালভূমি কোন মহাদেশে অবস্থিত?

ক. অস্ট্রেলিয়া খ. আফ্রিকা 

গ. ইউরোপ ঘ. এশিয়া

৮. হিমালয় কোন ধরনের পর্বত?

ক. ভঙ্গিল খ. আগ্নেয় 

গ. চ্যুতি স্তূপ ঘ. ক্ষয়জাত

৯. কোনটি ইউরোপের পর্বতমালা?

ক. আল্পস খ. আন্দিজ 

গ. রকি ঘ. হিমালয়

১০. জার্মানির ‘ব্ল্যাক ফরেস্ট’ কোন শ্রেণির পর্বত?

ক. সঞ্চয়জাত খ. চ্যুতি স্তূপ 

গ. ভঙ্গিল ঘ. ল্যাকোলিথ

১১. চ্যুতি স্তূপ পর্বত হচ্ছে—

i. খাড়া ঢালবিশিষ্ট ii. নরম শিলায় গঠিত 

iii. সুস্পষ্ট শৃঙ্গ থাকে না

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii 

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১২. সমুদ্রপৃষ্ঠের মতো একই সমতলে বা সামান্য উচ্চে অবস্থিত বিস্তীর্ণ স্থলভাগকে কী বলে?

ক. মালভূমি খ. উপত্যকা 

গ. সমভূমি ঘ. নিম্নভূমি

১৩. ব্ল্যাক ফরেস্ট ও ভোজ কোন ধরনের পর্বত?

ক. ভঙ্গিল বা ভাঁজ খ. স্তূপ বা চ্যুতি 

গ. ল্যাকোলিথ ঘ. সনোরা লাইন

সঠিক উত্তর

১. খ ২. ক ৩. খ ৪. খ ৫. খ ৬. গ ৭. ঘ ৮. ক ৯. ক ১০. খ ১১. খ ১২. গ ১৩. খ

মো. শাকিরুল ইসলাম, প্রভাষক
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

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