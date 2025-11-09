ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইবিএ : বিবিএ ভর্তিতে আবেদন শেষ ১৬ নভেম্বর, বিস্তারিত তথ্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইবিএ : বিবিএ ভর্তিতে আবেদন শেষ ১৬ নভেম্বর, বিস্তারিত তথ্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) ২০২৫-২৬ সেশনে ৩৪ ব্যাচে বিবিএতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আবেদনপত্র অনলাইনে জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৬ নভেম্বর ২০২৫। ভর্তি পরীক্ষা ২৮ নভেম্বর সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা
১. এসএসসি ও এইচএসসি অথবা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আবেদনকারীদের জন্য
২০২৫ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে আবেদন করতে পারবেন। তাঁদের এসএসসি ও এইচএসসিতে মোট জিপিএ (চতুর্থ বিষয়সহ) কমপক্ষে ৮.০ থাকতে হবে এবং উভয় পরীক্ষায় কমপক্ষে জিপিএ–৩.৫ থাকতে হবে।
২. আইজিসিএসই/ও-লেভেল এবং আইএএল/জিসিই এ-লেভেল বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আবেদনকারীদের জন্য:
# যেসব প্রার্থী আইজিসিএসই/ও-লেভেল পরীক্ষায় কমপক্ষে পাঁচটি বিষয় (গণিতসহ) এবং আইএএল/জিসিই এ-লেভেল পরীক্ষায় কমপক্ষে দুটি বিষয়ে (আইএএল/জিসিই–এর কমপক্ষে একটি বিষয়ের চূড়ান্ত ফলাফল এ-লেভেল অবশ্যই ২০২৫ সালে প্রকাশিত হতে হবে) যাঁরা উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাঁরা আবেদন করতে পারবেন। আইজিসিএসই/ও-লেভেল এবং আইএএল/জিসিই এ-লেভেল-এর সাতটি বিষয়ের মধ্যে প্রার্থীদের ন্যূনতম দুটি এ-গ্রেড পেতে হবে। শিক্ষার্থীদের আইজিসিএসই/ও-লেভেল এবং আইএএল/জিসিই এ-লেভেল উভয় ক্ষেত্রেই ন্যূনতম গড় গ্রেড পয়েন্ট ৩.৫ (৫.০–এর মধ্যে) পেতে হবে। গ্রেড পয়েন্টের সমতা নিচের রকম: এ=৫.০, বি=৪.০, সি=৩.৫, এবং ডি=০.০।
# ও-লেভেল, এ-লেভেল অথবা দেশের বাইরের যেকোনো বোর্ডের প্রার্থীদের আবেদন প্রক্রিয়ার শুরুতেই ঢাবি থেকে ‘সমতা সার্টিফিকেট’ নিতে হবে। সমতা সার্টিফিকেট পেতে ঢাবি ভর্তি ওয়েবসাইট দেখতে হবে। যদি কোনো আবেদনকারী ঢাবি থেকে ‘সমতা সার্টিফিকেট’ পেতে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হন, তাহলে তাঁকে অবিলম্বে ‘আইবিএ হেল্পডেস্ক’-এ যোগাযোগ করতে হবে।
৩. যদি কোনো প্রার্থী ২০২৫ সালে বা তার আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএসহ যেকোনো ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকেন, তাহলে এই বছরের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন না।
নির্বাচন পদ্ধতি
১. পরীক্ষার দুটি উপাদান রয়েছে: লিখিত ও যোগাযোগ।
২. লিখিত পরীক্ষার উপাদানগুলো ইংরেজি ভাষা, গণিত ও বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতায় আবেদনকারীর দক্ষতা মূল্যায়ন করে।
৩. লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য একজন আবেদনকারীকে সব বিভাগে ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।
৪. লিখিত পরীক্ষায় তাঁদের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে যোগাযোগ পরীক্ষার জন্য আবেদনকারীদের নির্বাচন করা হবে।
আবেদন করতে হলে
আবেদনপত্র অনলাইনে জমা দিতে হবে ১৬ নভেম্বরের মধ্যে ২০২৫ (রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত)।
-আবেদন ফি ১ হাজার ৫০০ টাকা ১৬ নভেম্বর ২০২৫ (রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত)–এর মধ্যে জমা দিতে হবে।
-প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে ২৪ থেকে ২৮ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ৯টা পর্যন্ত।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: https://www.iba-du.edu অথবা https://admission.eis.du.ac.bd