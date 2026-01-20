ক্যাডেট কলেজে ভর্তি, লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ
ক্যাডেট কলেজে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তির লিখিত পরীক্ষার ফলাপল প্রকাশ করা হয়েছে। ক্যাডেট কলেজের ওয়েবসাইটে (https://cadetcollege.army.mil.bd/) এ ফল প্রকাশ করা হয়।
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রাথর্ীদের মৌখিক ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা আগামী ২৭ জানুয়ারি থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। তবে ৩০ জানুয়ারি এবং ৪ ও ৬ ফেব্রুয়ারি মৌখিক ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না।
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মৌখিক ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার নির্ধারিত তারিখ ও সময় ২১ জানুয়ারি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।