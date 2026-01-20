পরীক্ষা

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি, লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ক্যাডেট কলেজগুলোতে ভর্তি নেওয়া হয় সপ্তম শ্রেণিতেফাইল ছবি

ক্যাডেট কলেজে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তির লিখিত পরীক্ষার ফলাপল প্রকাশ করা হয়েছে। ক্যাডেট কলেজের ওয়েবসাইটে (https://cadetcollege.army.mil.bd/) এ ফল প্রকাশ করা হয়।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রাথর্ীদের মৌখিক ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা আগামী ২৭ জানুয়ারি থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। তবে ৩০ জানুয়ারি এবং ৪ ও ৬ ফেব্রুয়ারি মৌখিক ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মৌখিক ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার নির্ধারিত তারিখ ও সময় ২১ জানুয়ারি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

