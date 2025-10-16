বিদেশে কেন্দ্র ৮টি, পাসের হার ৯৫.৮৮
২০২৫ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর ২০২৫) সকালে। ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড মিলিয়ে গড় পাসের হার ৫৮ দশমিক ৮৩।
এ বছর দেশের বাইরে আটটি কেন্দ্রে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব কেন্দ্রে মোট ২৯১ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে পাস করেছেন ২৭৯ জন। ফেল করেছেন ১২ জন। সেই হিসাবে গড় পাসের হার ৯৫ দশমিক ৮৮। বিদেশের দুটি কেন্দ্রে শতভাগ পরীক্ষার্থী পাস করেছেন।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে সব শিক্ষা বোর্ড থেকে একযোগে ফলাফল প্রকাশ করা হয়। পরীক্ষার্থীরা নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বোর্ডের ওয়েবসাইট ও এসএমএসের মাধ্যমে ফল জানতে পারছেন।
এদিকে ২০২৫ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় এবার সারা দেশে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। এবার জিপিএ–৫ পেয়েছেন ৬৯ হাজার ৯৭ জন। গত বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন ১ লাখ ৪৫ হাজার ৯১১ জন। সে হিসাবে এবার জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে ৭৬ হাজার ৮১৪ জন।
এ বছর ৯টি সাধারণ ও মাদ্রাসা এবং কারিগরি বোর্ড মিলিয়ে ১১টি শিক্ষা বোর্ডে এবার গড় পাসের হার ৫৮ দশমিক ৮৩। এবার পাসের হারে সবচেয়ে এগিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। এ বছর পাসের হার ৭৫ দশমিক ৬১।