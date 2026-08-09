আলিমের স্থগিত পরীক্ষার নতুন সূচি প্রকাশ
বন্যার কারণে ২০২৬ সালের মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আলিমের যেসব পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছিল, তার নতুন সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। নতুন সূচিতে এ পরীক্ষা শুরু হবে ২০ আগস্ট। আজ রোববার (৯ আগস্ট ২০২৬) মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এ সূচি প্রকাশ করে।
নতুন সূচি অনুযায়ী, বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা ২০ আগস্ট, ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষা ২২ আগস্ট, ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা ২৪ আগস্ট, আরবি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা ২৭ আগস্ট, হাদিস ও উসুলুল হাদিস বিষয়ের পরীক্ষা ২৯ আগস্ট, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের পরীক্ষা ৩১ আগস্ট, ১. বালাগাত ও মানতিক (সাধারণ বিভাগ), পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র (তত্ত্বীয়), তাজভিদ প্রথম পত্র (মুজাব্বিদ মাহির বিভাগ) পরীক্ষা ৫ সেপ্টেম্বর, আল ফিকহ প্রথম পত্রের পরীক্ষা ৭ সেপ্টেম্বর, আল ফিকহ দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা হবে ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।