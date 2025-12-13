ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা-সামাজিক বিজ্ঞানের ভর্তি পরীক্ষা আজ, ২৯৩৪ আসনে পরীক্ষার্থী ১০৭৭০১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা-সামাজিক বিজ্ঞানের ভর্তি পরীক্ষা আজ, ২৯৩৪ আসনে পরীক্ষার্থী ১০৭৭০১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষা আজ শনিবার (১৩ ডিসেম্বর ২০২৫) অনুষ্ঠিত হবে। বেলা ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে এ পরীক্ষা।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর ২০২৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এ ইউনিটে মোট ২ হাজার ৯৩৪টি আসন। এ আসনের বিপরীতে এ বছর ১ লাখ ৭ হাজার ৭০১ জন শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করেছেন। সে হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ইউনিটের ১টি আসনে জন্য আবেদনকারী পরীক্ষার্থী ৩৭ জন।
উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকার বাইরে ৭টি বিভাগীয় শহরের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকার বাইরে বিভাগীয় শহরের কেন্দ্রগুলো হচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এবং বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়।