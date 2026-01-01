চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা শুরু ২ জানুয়ারি, শাটল ট্রেন যেভাবে চলবে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা শুরু ২ জানুয়ারি, শাটল ট্রেন যেভাবে চলবে
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা আগামীকাল শুক্রবার (২ জানুয়ারি ২০২৬) শুরু হবে। এ ইউনিটের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে। ৩, ৫, ৭, ৮, ৯ ও ১০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে পরীক্ষা। ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে।
পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে পরীক্ষার দিনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শাটল ট্রেন চলাচলের সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। পরীক্ষার দিনগুলোতে চলবে শাটল ট্রেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী ২-১-২০২৬, ৩-১-২০২৬, ৯-১-২০২৬ ও ১০-১-২০২৬ তারিখে চলবে ট্রেন। দেখুন ট্রেনের সূচি—
পরীক্ষার দিনে প্রথম ট্রেন সকাল সাতটার দিকে চট্টগ্রাম (বটতলী) রেলস্টেশন ছেড়ে যাবে। ট্রেনটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রেলস্টেশনে পৌঁছাবে ৭টা ৫৫ মিনিটে। এভাবে নির্দিষ্ট বিরতিতে চলবে ট্রেন।