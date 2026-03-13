পরীক্ষা

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬। ব্যবসায় উদ্যোগ: সৃজনশীল প্রশ্ন (অধ্যায়–১)

সমাজে বেকারত্ব কমাতে ব্যবসার ভূমিকা অনেক

মো. আলতাফ হোসেন
ব্যবসায় উদে৵াগ: সৃজনশীল প্রশ্ন 

অধ্যায়–১

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির কারণে অনেক দেশ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছে। একজন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে কিংবা একটি সমাজ বা জাতির উন্নতির জন্য ব্যবসায়ের অবদানের তুলনা মেলে না।

প্রশ্ন

ক. ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য কী?

খ. বর্তমান সময়ে বাণিজ্যকে ‘ব্যবসায় টু ব্যবসায়’ বলে অভিহিত করা হয় কেন?

গ. মানুষ কীভাবে সব সময় পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়? বিশ্লেষণ করো।

ঘ. আমাদের দেশে যুবসমাজের কাছে ব্যবসায়ের গুরুত্ব কতটুকু? মূল্যায়ন করো।

উত্তর

ক. ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন।

খ. বাণিজ্য ব্যবসায়ের পণ্য বা সেবা বণ্টনকারী শাখা। 

ব্যবসায় বা শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল উৎপাদকের কাছে পৌঁছানো কিংবা শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বা সেবাসামগ্রী ভোক্তার কাছে পৌঁছানোর সব কার্যাবলি বাণিজ্য সম্পাদিত করে থাকে। বাণিজ্য এসব কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে বলে বর্তমান সময়ে বাণিজ্যকে ব্যবসায় টু ব্যবসায় বলে অভিহিত করা হয়।

গ. পরিবেশ দ্বারা মানুষের জীবনধারা, আচার–আচরণ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও ব্যবসায় প্রভাবিত হয়। এসবের কারণে মানুষ আজীবন পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

যে পারিপার্শ্বিকতায় মানুষ বেঁচে থাকে ও জীবনধারণ করে, তাকে তার পরিবেশ বলে। পরিবেশ হলো কোনো অঞ্চলের জনগণের জীবনধারণ ও অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে প্রভাবিত করে এমন সব উপাদানের সমষ্টি।

পরিবেশ হলো এমন কিছু উপাদান বা শক্তির সমষ্টি, যা প্রাণিজগৎ, বস্তু ও প্রতিষ্ঠানের ওপর ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে এবং যার প্রভাবে এগুলোর অস্তিত্ব, বংশবৃদ্ধি, সার্থকতা ও বিফলতা নির্ণীত হয়। পরিবেশের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে মানুষের ওপর। মানুষের জীবনধারা, আচার–আচরণ, শিক্ষা–সংস্কৃতি ইত্যাদি প্রভাবিত হয় পরিবেশ দ্বারা। পরিবেশের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব দ্বারা মানুষ বেশি প্রভাবিত হয়। মানুষের সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় পরিবেশ দ্বারা। মানুষ আজীবনই পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয় কথাটি যথার্থ।

ঘ. আমাদের দেশে যুবসমাজের কাছে ব্যবসায়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের অধিকাংশ যুবক বেকার। এই যুবসমাজের বেকারত্ব কমানোর জন্য ব্যবসায়ের ভূমিকা অনেক বেশি। ব্যবসায় বর্তমানে অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে যুবসমাজের বেকারত্ব বহুলাংশে হ্রাস করছে।

বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ হলেও এ দেশের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক লোক ব্যবসা ক্ষেত্রে কর্মরত। ব্যবসায়ের অগ্রগতির ফলে দেশে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ ঘটে। আমাদের দেশে অধিকাংশ যুবক বেকারত্বের অভিশাপে অভিশপ্ত। এই বেকারত্বের অভিশাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে ব্যবসায়ের কোনো বিকল্প নেই। বর্তমানে গ্রামগঞ্জে সর্বত্রই যুবসমাজ নানা ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয়ে বেকারত্ব থেকে মুক্তি লাভ করছে। এ ছাড়া ব্যবসার মাধ্যমে সৃষ্ট কর্মসংস্থানে অনেক যুবক তাঁদের বেকারত্ব সমস্যা সমাধানে সমর্থ হয়েছেন।

তাই বলা যায়, আমাদের দেশের যুবসমাজের কাছে ব্যবসায়ের গুরুত্ব অপরিসীম।


মো. আলতাফ হোসেন, প্রভাষক
বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

