পরীক্ষা

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬। বাংলা ২য় পত্র— ব্যাকরণে নম্বর ৩০, উত্তর দিতে হবে ৬ প্রশ্নের

লেখা:
মোহাম্মদ হুমায়ূন কবীর
অলংকরণ: মাসুক হেলাল

বাংলা ২য় পত্র: পরামর্শ

প্রিয় এইচএসসি পরীক্ষার্থী, বাংলা দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ অংশে ছয়টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। এ অংশে নম্বর থাকবে ৩০। আর নির্মিতি অংশে নম্বর থাকবে ৭০। ব্যাকরণ ও নির্মিতি দুই অংশের প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে লেখার ওপর নির্ভর করবে তুমি কত নম্বর পাবে। আজ ব্যাকরণ অংশে যথাযথভাবে লেখার সঠিক নিয়মগুলো দেওয়া হলো।

১ নম্বর প্রশ্ন

ব্যাকরণের ১ নম্বর প্রশ্ন থাকবে বাংলা উচ্চারণের নিয়ম ও শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ–এর ওপর। নম্বর থাকবে ৫। এ অংশে দুটি প্রশ্ন থাকবে, যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।

একটি প্রশ্নে ‘অ’-ধ্বনি, ‘এ’-ধ্বনি, ‘ব’-ফলা, ‘ম’-ফলা বা ‘য’-ফলার উচ্চারণের যেকোনো পাঁচটি নিয়ম লিখতে বলবে। আরেকটি বিকল্প প্রশ্নে আটটি অশুদ্ধ শব্দের উচ্চারণ দেওয়া থাকবে। সেই অশুদ্ধ শব্দের থেকে যেকোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ লিখতে হবে।

সতর্কতা: এ ক্ষেত্রে শব্দের উচ্চারণ সঠিকভাবে লিখতে পারলে সে প্রশ্নের উত্তর করাই ভালো, তা না হলে উদাহরণসহ উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখতে পারো।

আরও পড়ুন

যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নেতৃত্বে ১৫ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী

২ নম্বর প্রশ্ন

ব্যাকরণের ২ নম্বর প্রশ্ন থাকবে প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম ও শুদ্ধ বানান–এর ওপর। নম্বর থাকবে ৫।

এ অংশে দুটি প্রশ্ন থাকবে, যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।

একটি প্রশ্নে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের (তৎসম শব্দ/অর্ধতৎসম শব্দ) পাঁচটি নিয়ম লিখতে বলবে। আরেকটি বিকল্প প্রশ্নে ভুল বানানের আটটি শব্দ দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে যেকোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ বানান লিখতে হবে।

সতর্কতা: এ ক্ষেত্রে শব্দের শুদ্ধ বানান প্রশ্নের উত্তরটি লেখাই বেশি যুক্তিসংগত।

৩ নম্বর প্রশ্ন 

ব্যাকরণের ৩ নম্বর প্রশ্ন থাকবে ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি ও ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্দেশকরণ–এর ওপর। নম্বর থাকবে ৫।

এ অংশে দুটি প্রশ্ন থাকবে, যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।

বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি অংশে ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণির শ্রেণিবিভাগ, বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াপদ ও আবেগ শব্দের শ্রেণিবিভাগ–সম্পর্কিত একটি বর্ণনামূলক প্রশ্ন থাকবে। এর বিকল্প প্রশ্ন হিসেবে থাকবে প্রদত্ত অনুচ্ছেদ থেকে উক্ত ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্দেশকরণ।

সতর্কতা: এ ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ থেকে ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্ণয় করাই উত্তম। লিখতে হবে কম, কিন্তু সঠিক হলে পুরো নম্বর পাবে।

৪ নম্বর প্রশ্ন

ব্যাকরণের ৪ নম্বর প্রশ্ন হলো বাংলা শব্দ গঠন ও ব্যাসবাক্যসহ সমাস বা প্রকৃতি–প্রত্যয় নির্ণয়–এর ওপর। নম্বর থাকবে ৫।

এ অংশে দুটি প্রশ্ন থাকবে, যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।

বাংলা শব্দ গঠন অংশে উপসর্গ থেকে উপসর্গের সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ ও প্রয়োজনীয়তা–বিষয়ক একটি বর্ণনামূলক প্রশ্ন থাকবে এবং বিকল্প প্রশ্ন হিসেবে থাকবে ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয়।

সতর্কতা: শুধু এই প্রশ্নের ক্ষেত্রেই নয়; বরং ব্যাকরণ অংশের সব প্রশ্নের ক্ষেত্রেই সময় ও বেশি নম্বর পাওয়ার দিক বিবেচনায় বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর করার চেয়ে ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করা প্রশ্নের উত্তর করাই সবচেয়ে ভালো।

৫ নম্বর প্রশ্ন

ব্যাকরণের ৫ নম্বর প্রশ্ন বাক্যতত্ত্ব ও বাক্যান্তর–এর ওপর। নম্বর থাকবে ৫। এ অংশে দুটি প্রশ্ন থাকবে, একটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।

বাক্যতত্ত্ব অংশে বাক্য, সার্থক বাক্যের বৈশিষ্ট্যগুলো ও বাক্যের শ্রেণিবিভাগ থেকে বর্ণনামূলক একটি প্রশ্ন থাকবে এবং এর বিকল্প প্রশ্ন হিসেবে থাকবে বাক্যান্তরকরণ। অর্থাৎ নির্দেশনা অনুযায়ী এক ধরনের বাক্যকে অন্য ধরনের বাক্যে রূপান্তর করতে হবে।

সতর্কতা: এ ক্ষেত্রে বাক্যান্তর যথাযথভাবে করতে পারলে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যাবে।

৬ নম্বর প্রশ্ন

ব্যাকরণের ৬ নম্বর প্রশ্ন বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ এবং অনুচ্ছেদ শুদ্ধিকরণ–এর ওপর। নম্বর থাকবে ৫।

এ অংশে দুটি প্রশ্ন থাকবে, যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।

বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ অংশে কোনো একটি অনুচ্ছেদে শব্দ এবং বাক্যের অশুদ্ধ ও অপপ্রয়োগ দূর করে শুদ্ধ প্রয়োগ করতে হবে। এর বিকল্প প্রশ্ন হিসেবে আটটি ভুল বাক্য দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে যেকোনো পাঁচটি অশুদ্ধ বাক্যকে শুদ্ধ করতে হবে।

সতর্কতা: বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগের বিভিন্ন উদাহরণ আগে থেকেই অনুশীলন করলে এ অংশে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যাবে।

  • মোহাম্মদ হুমায়ূন কবীর, প্রভাষক
    সেন্ট যোসেফ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
পরীক্ষা থেকে আরও পড়ুন