এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬
স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ হলো আইন
পৌরনীতি ও নাগরিকতা
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: অধ্যায়–৩
১. সমাজে এক শ্রেণি অন্য শ্রেণির শোষণ থেকে মুক্ত থাকার জন্য কোন স্বাধীনতা প্রয়োজন?
ক. জাতীয় খ. অর্থনৈতিক
গ. রাজনৈতিক ঘ. সামাজিক
২. কোন ধরনের স্বাধীনতা মানুষের একান্ত নিজস্ব বিষয়?
ক. জাতীয় খ. ব্যক্তিগত
গ. অর্থনৈতিক ঘ. সামাজিক
৩. কোন স্বাধীনতার মাধ্যমে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে?
ক. রাজনৈতিক খ. অর্থনৈতিক
গ. সামাজিক ঘ. জাতীয়
৪. প্রকৃতপক্ষে আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক কেমন?
ক. ঘনিষ্ঠ খ. পরস্পরবিরোধী
গ. বিপরীতমুখী ঘ. বিরূপ
৫. স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ কোনটি?
ক. আইন খ. দায়িত্বশীল সরকার
গ. বিচার বিভাগ ঘ. রাজনৈতিক দল
৬. ‘যেখানে আইন থাকে না, সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না’—উক্তিটি কার?
ক. লাস্কির খ. হবসের
গ. জন লকের ঘ. রুশোর
৭. ‘আইনের নিয়ন্ত্রণ আছে বলে স্বাধীনতা রক্ষা পায়।’— উক্তিটি কার?
ক. জন লকের খ. অ্যারিস্টটলের
গ. জন মার্শালের ঘ. উইলোবির
৮. স্বাধীনতার রক্ষক, শর্ত ও ভিত্তি কোনটি?
ক. আইন খ. জনমত
গ. সাম্য ঘ. রাজনৈতিক দল
৯. কোনটি স্বাধীনতার অভিভাবক হিসেবে কাজ করে থাকে?
ক. সাম্য খ. আইন
গ. গণতন্ত্র ঘ. মানবাধিকার
১০. ‘সাম্য’ এর অর্থ কী?
ক. একতা খ. ঐতিহ্য
গ. সমান ঘ. ন্যায়
১১. সবার সমান সুযোগ–সুবিধা ভোগ করার অধিকার প্রদান করে কোনটি?
ক. সরকার খ. সাম্য
গ. স্বাধীনতা ঘ. গণতন্ত্র
সঠিক উত্তর
১. খ ২. খ ৩. ক ৪. ক ৫. ক ৬. গ ৭. ঘ ৮. ক ৯. খ ১০. গ ১১. খ
মিজানুর রহমান, শিক্ষক
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা