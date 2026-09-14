সেন্ট যোসেফ কলেজে একাদশে ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ
সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে একাদশ শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। আজ সোমবার (১৪ সেপ্টেম্বর) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইটে (www.sjs.edu.bd) এই ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
এর আগে গত ১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভর্তি আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হবে শিক্ষার্থীদের। ১৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভর্তিপ্রক্রিয়া শেষ করতে হবে।
ভর্তিসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১৫–১৬ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ভর্তি আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে। ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র জমার সময় ১৫–১৭ সেপ্টেম্বর। ভর্তি ফরম সঠিকভাবে পূরণ করে এবং কাগজপত্র যাচাই করে ভর্তি ফি পরিশোধ করে এই সময়ের মধ্যে ভর্তিপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।