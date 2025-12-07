বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়: ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কিত হওয়া যাবে না

প্রাথমিক মেধা যাচাই পরীক্ষা
বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়: ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কিত হওয়া যাবে না
বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
সংক্ষিপ্ত উত্তর–প্রশ্ন
প্রশ্ন: ভূমিকম্পের সময় আমাদের কী করা উচিত?
উত্তর: ভূমিকম্পের সময় আমাদের পুরোপুরি শান্ত থাকতে হবে। আতঙ্কিত হয়ে ছোটাছুটি করা যাবে না। বিছানায় থাকলে বালিশ দিয়ে মাথা ঢেকে রাখতে হবে। পাকা দালানে থাকলে বিমের পাশে দাঁড়াতে হবে।
প্রশ্ন: ‘সোমপুর মহাবিহার’ কী এবং এটি কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: ‘সোমপুর মহাবিহার’ ২৪ মিটার উঁচু একটি গড়। এটি রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত।
প্রশ্ন: নতুন শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে জনসম্পদকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়?
উত্তর: নতুন শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে আমাদের অতিরিক্ত জনসম্পদকে কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্রে বিভিন্ন কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। যাতে তারা নতুন কোনো শিল্পের বিকাশে সহায়তা করতে পারে। যেমন-যন্ত্রপাতি শিল্প।
প্রশ্ন: জনসংখ্যা সমস্যার সমাধানগুলো কী?
উত্তর: জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করতে নিচের বিষয়গুলোর উন্নয়ন প্রয়োজন। যেমন—খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দক্ষতার উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক ভারসাম্য।
প্রশ্ন: আবহাওয়া ও জলবায়ু কাকে বলে?
উত্তর: কোনো স্থানের স্বল্প সময়ের গড় তাপমাত্রা ও গড় বৃষ্টিপাতকে আবহাওয়া বলে।
কোনো স্থানের আবহাওয়া পরিবর্তনের নির্দিষ্ট ধারাই জলবায়ু। জলবায়ু হলো কোনো স্থানের বহু বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থা।
প্রশ্ন: পরিবেশের বিপর্যয়ে পৃথিবী কী ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে?
উত্তর: পরিবেশের বিপর্যয়ের কারণে ক্ষতিগুলো—
ক. বিশ্বের তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে।
খ. তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় একদিকে বরফ গলে যাচ্ছে, অন্যদিকে জলাশয় শুকিয়ে যাচ্ছে।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের দুটি প্রভাব লেখ।
উত্তর: বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব—
১. গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
২. অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হচ্ছে।
প্রশ্ন: জলবায়ু পরিবর্তনে কৃষিজমি ও গাছপালার ওপর কী প্রভাব পড়ছে?
উত্তর: ১. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মাটির লবণাক্ততা বেড়ে কৃষিজমির ক্ষতি হচ্ছে।
২. গাছপালা ও বিভিন্ন প্রাণী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।
প্রশ্ন: নদীভাঙনের মানবসৃষ্ট কারণ এবং এর ফলাফল সম্পর্কে লেখ।
উত্তর: নদীভাঙনের মানবসৃষ্ট কারণগুলো—
১. নদী থেকে বালু উত্তোলন।
২. নদীতীরবর্তী গাছপালা কেটে ফেলা।
নদীভাঙনের ফলে অনেক সময় নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের কোন অঞ্চলগুলো ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা?
উত্তর: বাংলাদেশের উত্তর–পূর্বাঞ্চল অধিক ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল এবং দক্ষিণ–পশ্চিমাঞ্চল তুলনামূলকভাবে কম ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল।
রাবেয়া সুলতানা, িশক্ষক
বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল, ঢাকা