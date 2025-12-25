নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি নিয়ম মানে না

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা—বাংলা
নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি নিয়ম মানে না
বাংলা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় বাংলা বিষয়ে ২০ নম্বরের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ব্যাকরণ থেকে থাকবে ১০টি। নিচে ব্যাকরণের প্রশ্ন দেওয়া হলো।
সন্ধি
১. ‘সন্ধি’ শব্দের অর্থ কী?
ক. চুক্তি খ. আত্মীয়তা
গ. মিলন ঘ. সন্দেহ
২. সন্ধিতে ধ্বনির কয় ধরনের মিলন হয়?
ক. দুই খ. তিন
গ. চার ঘ. পাঁচ
৩. তৎসম শব্দের সন্ধি কত প্রকার?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫
৪. ‘পরীক্ষা’ শব্দের সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
ক. পরী + ইক্ষা খ. পরি+ ইক্ষা
গ. পরি+ ঈক্ষা ঘ. পরী+ ঈক্ষা
৫. ‘তন্বী’–এর সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
ক. তনু + ই খ. তনু + ঈ
গ. তনূ + ঈ ঘ. তনী + ঈ
৬. ‘পবিত্র’–এর সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
ক. পব+ইত্র খ. পবি + ইত্র
গ. পো + ইত্র ঘ. পৌ + ইত্র
৭. ‘মহৌষধি’ শব্দের সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
ক. মহা + ঔষধ খ. মহা + ওষধি
গ. মহা + অষুধি ঘ. মহা + ঔষধি
৮. ষড়ানন–এর সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
ক. ষড় + অন খ. ষড় + আনন
গ. ষট্ + অনন ঘ. ষট্ + আনন
৯. ‘সন্তাপ’ শব্দের সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ—
ক. সম্ + তাপ খ. শম্ + তাপ
গ. সং + তাপ ঘ. সমো + তাপ
১০. ‘দিগ্বিজয়’ শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
ক. দিগ + বিজয় খ. দিক্ + বিজয়
গ. দিক + জয় ঘ. দিগ + জয়
১১. ‘উচ্চারণ’–এর সন্ধিবিচ্ছেদ কী হবে?
ক. উচ + চারণ খ. উৎ + চারণ
গ. উচ্চা + রণ ঘ. উচ + উচারণ
১২. যে সন্ধি কোনো নিয়ম মানে না, তাকে কী বলে?
ক. ব্যঞ্জনসন্ধি খ. স্বরসন্ধি
গ. বিসর্গসন্ধি
ঘ. নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি
১৩. কোনটি বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ?
ক. উদ্ভব খ. ভাস্কর
গ. শঙ্কা ঘ. ভাবুক
সঠিক উত্তর
১. গ ২. গ ৩. খ ৪. গ ৫. খ ৬. গ ৭. খ ৮. ঘ ৯. ক ১০. খ ১১. খ ১২. ঘ ১৩. খ।
মোস্তাফিজুর রহমান, শিক্ষক
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা