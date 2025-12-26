পরীক্ষা

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা

অর্থকে বলা হয় শব্দের প্রাণ

লেখা:
মোস্তাফিজুর রহমান
ফাইল ছবি

বাংলা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় বাংলা বিষয়ে ২০ নম্বরের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ব্যাকরণ থেকে থাকবে ১০টি। নিচে ব্যাকরণের প্রশ্ন দেওয়া হলো।

 

শব্দ ও পদ

১.     শব্দের প্রাণ বলা হয় কোনটিকে?

        ক. অর্থ                খ. ধ্বনি

        গ. বর্ণ                 ঘ. অক্ষর

২.     বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দকে কী বলে?

        ক. অক্ষর             খ. পদ

        গ. প্রকৃতি             ঘ. প্রত্যয়

৩.    নিচের কোনটি সংখ্যার ধারণা প্রকাশ করে?

        ক. লিঙ্গ               খ. বচন

        গ. পুরুষ              ঘ. পদ

৪.     ‘মানুষ মরণশীল’—এই বাক্যে ব্যবহৃত ‘মানুষ’ কী ধরনের বিশেষ্য?

        ক. সংজ্ঞাবাচক      খ. শ্রেণিবাচক

        গ. সমষ্টিবাচক       ঘ. ভাববাচক

৫.     কোনটি সমষ্টিবাচক বিশেষ্য?

        ক. জনতা             খ. হিমালয়

        গ. অগ্নিবীণা         ঘ. শয়ন

৬.    যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না, তাকে কী বলে?

        ক. সমাপিকা ক্রিয়া খ. অকর্মক ক্রিয়া

        গ. যৌগিক ক্রিয়া   ঘ. অসমাপিকা ক্রিয়া

৭.     যে ক্রিয়া অন্যের দ্বারা চালিত হয়, তাকে কোন ক্রিয়া বলে?

        ক. সমাপিকা ক্রিয়া               খ. যৌগিক ক্রিয়া

        গ. প্রযোজক ক্রিয়া                ঘ. অকর্মক ক্রিয়া

৮.     একটি সমাপিকা ক্রিয়া ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া মিলিত হয়ে যে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, তাকে বলে—

        ক. প্রযোজক ক্রিয়া খ. যৌগিক ক্রিয়া

        গ. নামধাতুর ক্রিয়া ঘ. দ্বিকর্মক ক্রিয়া

৯.    ক্রিয়াপদের মূল অংশকে কী বলা হয়?

        ক. যতি               খ. ধাতু

        গ. উক্তি               ঘ. প্রকৃতি

১০.   ক্রিয়া প্রকৃতির অন্য নাম কী

        ক. যতি               খ. ধাতু

        গ. উক্তি               ঘ. প্রকৃতি

১১.   ক্রিয়া প্রকৃতির অন্য নাম কী?

        ক. ধাতু               খ. উপসর্গ

        গ. অনুসর্গ            ঘ. প্রত্যয়

১২.   ‘বইটি হারিয়ে ফেলেছি’— বাক্যে হার+আ কোন ধাতুর উদাহরণ?

        ক. কর্মবাচ্যের ধাতু খ. প্রযোজক ধাতু

        গ. স্বয়ংসিদ্ধ ধাতু    ঘ. নাম ধাতু

১৩.   যে ক্রিয়া কিছু আগে শেষ হয়েছে, কিন্তু তার ফল এখনো রয়েছে, তাকে কোন কাল বলে?

        ক. পুরাঘটিত বর্তমান

        খ. ঘটমান বর্তমান

        গ. সাধারণ বর্তমান              

        ঘ. বর্তমান অনুজ্ঞা

১৪.   কোন কোন পদের বচনভেদ হয়?

        ক. সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ         

        খ. বিশেষ৵ ও বিশেষণ পদ

        গ. বিশেষ৵ ও সর্বনাম পদ      

        ঘ. বিশেষণ পদ ও সর্বনাম পদ

১৫.   ‘আমি রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ পড়েছি’— ‘গুচ্ছ’ শব্দাংশটি কোন প্রকারের বহুবচন?

        ক. সমষ্টিবাচক       খ. শ্রেণিবাচক

        গ. প্রাণিবাচক        ঘ. গুণবাচক              

সঠিক উত্তর

১. ক ২. খ ৩. খ ৪. খ ৫. ক ৬. ঘ ৭. গ ৮. খ

৯. খ ১০. ক ১১. ক ১২. ক ১৩. ক ১৪. গ ১৫. ক

  • মোস্তাফিজুর রহমান, শিক্ষক
    বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
পরীক্ষা থেকে আরও পড়ুন