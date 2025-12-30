জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ইউনিটের ফল প্রকাশ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ইউনিটের ফল প্রকাশ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার এ ইউনিটের (গাণিতিক ও পদার্থবিষয়ক অনুষদ এবং ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি) ফল প্রকাশিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর ২০২৫) ভর্তি পরীক্ষাসংক্রান্ত ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করা হয়েছে।
সাত শিফটে এই বছরের এ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে গত রোববার (২৮ ডিসেম্বর ২০২৫) তিন শিফটে ও গতকাল সোমবার (২৯ ডিসেম্বর ২০২৫) চার শিফটে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
