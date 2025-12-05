প্রাথমিক মেধা যাচাই পরীক্ষা- বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় : পাটকে সোনালি আঁশ বলে

প্রাথমিক মেধা যাচাই পরীক্ষা- বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় : পাটকে সোনালি আঁশ বলে
বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
সংক্ষিপ্ত উত্তর–প্রশ্ন
প্রশ্ন: লালবাগ কেল্লার দুটি বৈশিষ্ট্য লিখ।
উত্তর: লালবাগ কেল্লার দুটি বৈশিষ্ট্য হলো:
১. দুর্গটি সম্পূর্ণ ইটের তৈরি।
২. দুর্গের দক্ষিণে গোপন প্রবেশপথ ও একটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে।
প্রশ্ন: আহসান মঞ্জিলের দুটি বৈশিষ্ট্য লিখ।
উত্তর: আহসান মঞ্জিলের দুটি বৈশিষ্ট্য হলো:
১. এ প্রাসাদের উত্তর ও দক্ষিণে রয়েছে দুটি লম্বা বারান্দা। ২. এ ছাড়া রয়েছে জলসাঘর, দরবার হল ও রংমহল।
প্রশ্ন: ‘পুণ্ড্রনগর’ কী এবং এটি কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: মৌর্য আমলে মহাস্থানগড় ঐতিহ্যটি ‘পুণ্ড্রনগর’ নামে পরিচিত ছিল। বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে মহাস্থানগড় অবস্থিত।
প্রশ্ন: উয়ারী–বটেশ্বরে প্রাপ্ত দুটি নিদর্শন সম্পর্কে লিখ।
উত্তর: উয়ারী–বটেশ্বরে প্রাপ্ত নিদর্শন হলো:
১. এখানে প্রাচীন রাস্তাঘাট পাওয়া গেছে।
২. এখানে প্রাপ্ত জিনিসের মধ্যে রয়েছে রৌপ্যমুদ্রা, হাতিয়ার ও পাথরের পুঁতি।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য কী? প্রধান তিনটি ধানের নাম লিখ।
উত্তর: বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত। এ দেশে প্রধানত আউশ, আমন ও বোরো—এই তিন ধরনের ধানের চাষ হয়।
প্রশ্ন: গম চাষের উপযোগী ঋতু কোনটি এবং কোন কোন অঞ্চলে গম উত্পাদন বেশি হয়?
উত্তর: শীতকাল গম চাষের জন্য উপযোগী ঋতু। বাংলাদেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে গম উত্পাদন বেশি হয়।
প্রশ্ন: ‘সোনালি আঁশ’ কাকে বলে? পাটের তৈরি কয়েকটি জিনিসের নাম লিখ।
উত্তর: পাটকে ‘সোনালি আঁশ’ বলা হয়। পাটের তৈরি কয়েকটি জিনিস হলো—রশি, চট বা বস্তা, পাটের ব্যাগ, কার্পেট ইত্যাদি।
প্রশ্ন: পাটকলগুলো প্রধানত কোন কোন জেলায় অবস্থিত এবং নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত কেন?
উত্তর: পাটকলগুলো প্রধানত নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, খুলনার দৌলতপুরসহ নদীতীরবর্তী জেলায় অবস্থিত। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে এসব অঞ্চলের পরিবহন–সুবিধা।
রাবেয়া সুলতানা, িশক্ষক, বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল, ঢাকা