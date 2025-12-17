প্রাথমিক মেধা যাচাই পরীক্ষা—গণিত
মনে রেখো সংখ্যাপ্রতীক ১০টি
গণিত: সংক্ষিপ্ত উত্তর–প্রশ্ন
প্রশ্ন: খোলাবাক্য কাকে বলে?
উত্তর: একটি বাক্যকে যখন সত্য না মিথ্যা, তা নির্ণয় করা যায় না, তাকে খোলাবাক্য বলে।
প্রশ্ন: গাণিতিক বাক্য কাকে বলে?
উত্তর: একটি বাক্য যখন সত্য না মিথ্যা, তা নির্ণয় করা যায়, তখন তাকে গাণিতিক বাক্য বলে।
প্রশ্ন: একটি বর্গের খ–সংখ্যক কোণ আছে, খ-এর মান কত?
উত্তর: চার।
প্রশ্ন: সংখ্যাপ্রতীক কয়টি?
উত্তর: ১০টি।
প্রশ্ন: সাধারণ গুণিতকের মধ্যে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাকে কী বলে?
উত্তর: লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বা লসাগু বলে।
প্রশ্ন: গুণনীয়ক কাকে বলে?
উত্তর: কোনো সংখ্যার গুণনীয়ক হলো যে সংখ্যা দ্বারা ওই সংখ্যাকে ভাগ করলে কোনো ভাগশেষ থাকে না।
প্রশ্ন: গুণনীয়কের অপর নাম কী?
উত্তর: উৎপাদক।
প্রশ্ন: গসাগু–এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক।
প্রশ্ন: লসাগু–এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক।
প্রশ্ন: সাধারণ গুণনীয়কগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটিকে কী বলে?
উত্তর: গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বা গসাগু।
*লেখক: রমজান মাহমুদ, সিনিয়র শিক্ষক, গবর্নমেন্ট সায়েন্স হাইস্কুল, ঢাকা