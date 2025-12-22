জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা: আট মডেলের ক্যালকুলেটর ব্যবহারে নির্দেশনা

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা: আট মডেলের ক্যালকুলেটর ব্যবহারে নির্দেশনা
‘জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫’–এ ক্যালকুলেটর ব্যবহার নিয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত ৮টি মডেলের সায়েন্টিফিক নন প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা। এ ছাড়া সাধারণ ক্যালকুলেটরও ব্যবহার করতে পারবে পরীক্ষার্থী। ক্যালকুলেটরের নির্দিষ্ট মডেল উল্লেখ করে আজ সোমবার (২২ ডিসেম্বর ২০২৫)এ সংক্রান্ত নির্দেশনা কেন্দ্র সচিব ও সংশ্লিষ্টদের পাঠিছে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। বিজ্ঞপ্তি থেকে তথ্য জানা গেছে।
মডেলগুলো হলো—
১. এফএক্স ৮২ এমএস,
২. এফএক্স ১০০ এমএস,
৩. এফএক্স ৫৭০ এমএস,
৪. এফএক্স ৯৯১ এমএস,
৫. এফএক্স ৯৯১ ইএক্স,
৬. এফএক্স ৯৯১ ইএস,
৭. এফএক্স ৯৯১ প্লাস
৭. এফএক্স ৯৯১ সিডাব্লিউ
এ বছর জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা শুরু হবে ২৮ ডিসেম্বর থেকে। পরীক্ষাগুলো সকাল ১০টায় শুরু হবে। ৩১ ডিসেম্বর এ পরীক্ষা শেষ হবে।