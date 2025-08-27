পরীক্ষা

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬ নিয়ে জরুরি নির্দেশনা শিক্ষা বোর্ডের

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
২০২৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের পুনর্বিন্যাসকৃত সংক্ষিপ্ত সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অপর দিকে অনিয়মিত-মানোন্নয়ন পরীক্ষার্থীরা পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষা দেবে। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এ–সংক্রান্ত চিঠিতে শিক্ষার্থীদের এ তথ্য জানানো হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, ২০২৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত পুনর্বিন্যাসকৃত সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। যেসব শিক্ষার্থী ২০২৬ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অনিয়মিত-মানোন্নয়ন পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করবে, তারা ২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার পাঠ্যসূচি (পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস) অনুযায়ী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য বলা হলো।

