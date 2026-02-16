ব্যবসায় সাফল্যের পূর্বশর্ত হলো সঠিক পণ্য নির্বাচন

এসএসসি পরীক্ষা–২০২৬
ব্যবসায় সাফল্যের পূর্বশর্ত হলো সঠিক পণ্য নির্বাচন
ব্যবসায় উদ্যোগ: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
অধ্যায়–২
১. হেনরি ফোর্ড কোন দেশের উদ্যোক্তা?
ক. নেদারল্যান্ডস খ. ভারত
গ. কঙ্গো ঘ. আমেরিকা
২. ইলেকট্রনিক কোম্পানি ম্যাটসুসিটা কোন দেশের কোম্পানি?
ক. চীন খ. জাপান
গ. মালয়েশিয়া ঘ. ভুটান
৩. ব্যবসায় উদ্যোগের অন্যতম ফলাফল হলো—
i. পণ্য ii. সেবা
iii. ক্রয়–বিক্রয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৪. কোনটির মাধ্যমে শিল্প খাতসহ সব খাতেরই উন্নয়ন সম্ভব?
ক. উদ্যোগ খ. ব্যবসায় উদ্যোগ
গ. শিল্পোদ্যোগ ঘ. শিল্পোদ্যোক্তা
৫. সাধারণ অর্থে যেকোনো কাজের কর্মপ্রচেষ্টাকে কী বলে?
ক. শখ খ. শিল্প
গ. ব্যবসায় ঘ. উদ্যোগ
৬. ব্যবসায় উদ্যোগের ফলাফল কোনটি?
ক. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান খ. ব্যবসায়িক ধারণা
গ. সম্পদ সর্বাধিকরণ ঘ. সম্পদ হ্রাসকরণ
৭. উদ্যোক্তার মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক. ত্যাগী মনোভাব খ. স্বাধীনতা
গ. নেতৃত্ব ঘ. আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব
৮. ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে কোনটির উন্নয়ন ঘটানো যায়?
ক. চাকরি খ. সমাজসেবা
গ. মানবসম্পদ ঘ. সরকারি সম্পদ
৯. যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে—
i. ব্যবসায় উদ্যোগ ii. উদ্যোক্তা
iii. শ্রমিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
১0. ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোক্তা শব্দ দুটি একটি অপরটির সঙ্গে কেমনভাবে জড়িত?
ক. নিবিড়ভাবে খ. অঙ্গাঙ্গিভাবে
গ. ওতপ্রোতভাবে ঘ. ঘনিষ্ঠভাবে
সঠিক উত্তর
১. ঘ ২. খ ৩. ক ৪. খ ৫. ঘ ৬. ক ৭. ক ৮. গ ৯. ক ১০. খ
মিজানুর রহমান, শিক্ষক
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা