পরীক্ষা

শিক্ষকের পরামর্শ

পরীক্ষা নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা করবে না

পড়াশোনা ডেস্ক

পরীক্ষা নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। ভালো প্রস্তুতি, মনোবল ও গোছানো পরীক্ষা তোমার বৃত্তি প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পারে। আজ পর্যন্ত তোমরা অনেক পরীক্ষা দিয়েছ, অতএব ভালো পরীক্ষার মান সম্পর্কে তোমাদের ধারণা আছে।

একটি ভালো গ্রেডের বৃত্তির জন্য সুশৃঙ্খল প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের টিপসও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তাঁরা জানেন, কেমন পরীক্ষা দিলে বৃত্তি পাওয়া সহজ হয়। প্রতিযোগিতায় জিতে যাওয়ার মতো মনোবল ও সাহস থাকা চাই।

ঠান্ডা মাথায় পরীক্ষা দেবে। সব কটি প্রশ্নের উত্তর নিখুঁত ও নির্ভুল দিতে চেষ্টা করবে। এমসিকিউ, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক—সব রকম উত্তরই যথার্থ ও মানসম্মত হতে হবে। অকারণে উত্তর দীর্ঘ করা যাবে না। ভুল বানান ও ভুল বাক্যগঠন যথাসম্ভব পরিহার করবে। হাতের লেখা সুন্দর করতে হবে, উত্তরপত্র যথাসম্ভব আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করবে। পরীক্ষার হলে সময় সচেতনতা জরুরি। মনে রাখবে, সব ভালো হলে তোমার জন্য ভালো কিছুই অপেক্ষা করবে।

অভিভাবকেরা বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের মানসিকভাবে পরিচর্যা করবেন। তাদের আশান্বিত করবেন, নিরাশ করবেন না। তাদের বিশ্রাম ও পড়াশোনার প্রতি খেয়াল রাখবেন। পরীক্ষার আগে বেশি রাত জাগবে না, শরীরে সুস্থতা জরুরি।

