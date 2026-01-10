পরীক্ষা

এসএসসি পরীক্ষা–২০২৬

জীবের নামকরণ করেন ক্যারোলাস লিনিয়াস

লেখা:
মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান
এসএসসি পরীক্ষাফাইল ছবি: প্রথম আলো

জীববিজ্ঞান: অধ্যায়–১

১.         ‘কাইটিন’ দিয়ে তৈরি কোষ প্রাচীর কোনটি?

            ক. পেনিসিলিয়াম                             খ. অ্যামিবা

            গ. ডায়াটম                                      ঘ. ভাইরাস

২.         বৈজ্ঞানিক নাম মুদ্রণের সময় সর্বদা কোন অক্ষরে লিখতে হয়?

            ক. ইংরেজি                                     খ. ইটালিক অক্ষরে

            গ. লাতিন অক্ষরে                             ঘ. বাংলায়

৩.        ‘Nymphaea nouchali’ কিসের বৈজ্ঞানিক নাম?

            ক. পাট                                          খ. ধান

            গ. জবা                                          ঘ. আম

৪.         ‘Tenualosa ilisha’ কিসের বৈজ্ঞানিক নাম?

            ক. ইলিশ                                        খ. জবা 

            গ. আম                                          ঘ. ধান

৫.         আর এইচ হুইটেকারের শ্রেণিবিন্যাসের পরিবর্তিত ও বিস্তারিত রূপ দেন কে?

            ক. ক্যারোলাস লিনিয়াস                    খ. মারগুলিস

            গ. নিউটন                                       ঘ. চার্লস ডারউইন

৬.        ক্যারোলাস লিনিয়াস Species Plantarum বইটি কত সালে রচনা করেন?

            ক. ১৭৫৩ সালে                                খ. ১৭৫৮ সালে

            গ. ১৮৬৩ সালে                               ঘ. ১৮৫৩ সালে

৭.         ‘Hibiscus rosa-sinensis’ কিসের বৈজ্ঞানিক নাম?

            ক. পাট                                          খ. ধান 

            গ. জবা                                          ঘ. আম

৮.         নিচের কোনটির দেহে নিউক্লিয়াস সুগঠিত?

            ক. মনেরা                                       খ. প্রোটিস্টা 

            গ. ফানজাই                                     ঘ. প্লানটি

৯.        কোন রাজ্যের যৌন জনন অ্যানাইসোগ্যামাস?

            ক. মনেরা                                       খ. ফানজাই

            গ. প্রোটিস্টা                                     ঘ. প্লানটি

১০.       ‘অ্যামিবা’ কোন রাজ্যভুক্ত?

            ক. মনেরা                                       খ. ফানজাই

            গ. প্রোটিস্টা                                     ঘ. প্লানটি

১১.       ‘মাশরুম’ কোন রাজ্যভুক্ত?

            ক. মনেরা                                       খ. ফানজাই

            গ. প্রোটিস্টা                                     ঘ. প্লানটি

১২.       মানুষকে কেন ‘হেটারোট্রফিক’ বলা হয়?

            ক. কোষ গহ্বরের জন্য                      খ. কোষে প্লাস্টিড অনুপস্থিতির জন্য 

            গ. কোষ প্রাচীর অনুপস্থিতির জন্য         ঘ. জটিল টিস্যুতন্ত্রের জন্য

১৩.       জীবের প্রথম পূর্ণ শ্রেণিবিন্যাস কে করেন?

            ক. টমাস কেভলিয়ার                         খ. লর্ড কেলভিন

            গ. ক্যারোলাস লিনিয়াস                     ঘ. আইজ্যাক নিউটন

১৪.       জীবের শ্রেণিবিন্যাস ও তার রীতিনীতিগুলো কোন শাখায় আলোচনা করা হয়?

            ক. এনটোমলজি                               খ. ট্যাক্সোনমি

            গ. মাইক্রোবায়োলজি                        ঘ. এন্ডোক্রাইনোলজি

১৫.       জীবের প্রথম নামকরণ কে করেন?

            ক. মেন্ডেলা                                     খ. কেলভিন

            গ. ক্যারোলাস লিনিয়াস                     ঘ. অ্যারিস্টটল

১৬. কোন বস্তুতে ডিএনএ, আরএনএ ও প্রোটিন থাকে?

            ক. ক্রোমাটিন                                  খ. কাইটিন

            গ. ক্রোমোজোম                               ঘ. ফানজাই

সঠিক উত্তর

১. গ ২. খ ৩. গ ৪. ক ৫. খ ৬. ক ৭. গ ৮. গ ৯. ঘ ১০. গ ১১. খ ১২. গ ১৩. গ ১৪. ক ১৫. গ ১৬. ক

  • মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, প্রভাষক
    সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল ও কলেজ, ঢাকা

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
পরীক্ষা থেকে আরও পড়ুন