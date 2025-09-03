পরীক্ষা

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নে প্রশিক্ষণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের জরুরি নির্দেশনা

পড়াশোনা ডেস্ক
মাধ্যমিকও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরিশোধনবিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য নিজ নিজ শিক্ষা বোর্ডের  মনোনীত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য নামের তালিকা পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট, মাধ্যমিকও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকার পরিচালনায় হবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি। বাংলাদেশ আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি অধ্যাপক খন্দোকার এহসানুল কবির স্বাক্ষর করে এ কার্যক্রম জারি করেছেন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের তারিখ ও সময়—
১.
এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরিশোধনবিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।
২.
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত পরিচালিত হবে। সংযুক্ত তালিকা অনুযায়ী তাঁর অধীন কর্মরত শিক্ষকদের নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরিশোধনবিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
৩.
উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণার্থীদের বাংলাদেশ আন্তশিক্ষা বোর্ডের সংস্থান অনুসারে ভাতা দেওয়া হবে।

বিশেষ শর্তাবলি—

১. মনোনীত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক;
২. অংশগ্রহণকারীরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠ্যবই (৯ম/১০ম) শ্রেণির) ও ল্যাপটপসহ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে উপস্থিত হবেন;
৩. প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রতিষ্ঠানপ্রধানের ছাড়পত্র আনতে হবে;
৪. প্রশিক্ষণার্থীদের নিজ দায়িত্বে আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

দরকারি তথ্য—

বিশেষ প্রয়োজনে উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (সনদ) জেসমিন তাসলিমা বানু, মোবাইল নম্বর-০১৭১২৬৬৩৬৩৬এর সঙ্গে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত যোগাযোগ করা যেতে পারে। শিক্ষা বোর্ডের নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

