পরীক্ষা

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা—বিজ্ঞান

ইথিলিন উদ্ভিদের গ্যাসীয় হরমোন

লেখা:
মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান

বিজ্ঞান: সংক্ষিপ্ত উত্তর–প্রশ্ন

প্রশ্ন: উদ্ভিদের গ্যাসীয় হরমোন ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: উদ্ভিদের গ্যাসীয় হরমোন হলো ইথিলিন। এটি ফল পাকাতে সাহায্য করে। এ হরমোন ফল, ফুল, বীজ, পাতা ও মূলেও দেখা যায়। ইথিলিন হরমোন বীজ ও মুকুলের সুপ্তাবস্থা ভাঙে, চারা গাছের কাণ্ডের বৃদ্ধি ঘটিয়ে চারা গাছকে লম্বা হতে সাহায্য করে, ফুল ও ফল সৃষ্টির সূচনা করে। ইথিলিন পাতা, ফুল ও ফলের ঝরে পড়া ত্বরান্বিত করে।

প্রশ্ন: হরমোনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করো।

উত্তর: যে রাসায়নিক বস্তুটি কোষে উৎপন্ন হয়ে উৎপত্তিস্থল থেকে বের হয়ে দূরবর্তী স্থানের কোষের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে, তা–ই হরমোন। উদ্ভিদ বা প্রাণীতে হরমোন খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উদ্ভিদের বৃদ্ধি, অঙ্কুরোদ্‌গম, ফল ধরা, ফুল ধরা, কার্যক্ষমতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রাণীদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি, প্রজনন ও জৈবিক কার্যাবলি সম্পাদনে হরমোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন: অক্সিন ও জিব্বেরেলিনের কাজ উল্লেখ করো।

উত্তর: অক্সিনের দুটি কাজ—

১. অক্সিন প্রয়োগে শাখা কলমে মূল গজায়।

২. অক্সিন ফলের অকালে ঝরে পড়া রোধ করে।

জিব্বেরেলিনের দুটি কাজ—

১. জিব্বেরেলিনের প্রভাবে উদ্ভিদের পর্বমধ্যগুলোর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়।

২. জিব্বেরেলিন বীজের সুপ্তাবস্থা কাটাতে সাহায্য করে।

  • মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান প্রভাষক সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

