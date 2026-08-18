জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার কেন্দ্রতালিকা প্রকাশ

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার কেন্দ্রতালিকা প্রকাশ
চলতি বছরের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা আগামী ৮ ডিসেম্বর শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এ পরীক্ষা উপলক্ষে নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের কেন্দ্রতালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। মোট ৬১৯টি কেন্দ্রে সারা দেশে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এ কেন্দ্রতালিকা প্রকাশ করেছে।
ঢাকা বোর্ডে ১৪৬টি, রাজশাহী বোর্ডে ৮৫টি, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৮৭টি, দিনাজপুর বোর্ডে ৫৮টি, ময়মনসিংহ বোর্ডে ৪৪টি, যশোর বোর্ডে ৬২টি, কুমিল্লা বোর্ডে ৫৪টি, বরিশাল বোর্ডে ৪২টি ও সিলেট বোর্ডে ৪১টি কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
*ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কেন্দ্রতালিকা দেখুন এখানে…
*ময়মনসিংহ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কেন্দ্রতালিকা দেখুন এখানে…
*সিলেট মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কেন্দ্রতালিকা দেখুন এখানে…
*রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কেন্দ্রতালিকা দেখুন এখানে…
*বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কেন্দ্রতালিকা দেখুন এখানে…
*কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কেন্দ্রতালিকা দেখুন এখানে…
*যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কেন্দ্রতালিকা দেখুন এখানে…
*চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কেন্দ্রতালিকা দেখুন এখানে…
*দিনাজপুর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কেন্দ্রতালিকা দেখুন এখানে…