পরীক্ষা

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬। ভূগোল ও পরিবেশ: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (অধ্যায়–৩)

মানচিত্রে ৩টি পদ্ধতিতে স্কেল নির্দেশ করে

লেখা:
মো. শাকিরুল ইসলাম
এআই/প্রথম আলো

ভূগোল ও পরিবেশ: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

অধ্যায়–৩

১.         দেয়াল মানচিত্র কোথায় ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়?

            ক. শ্রেণিকক্ষ                                   খ. মাঠ

            গ. পর্বত                                         ঘ. জলবায়ু

২.         মূল মধ্যরেখা থেকে ৫° পূর্ব দিকে সরে গেলে সময়ের ব্যবধান কত মিনিট হবে?

            ক. ১৬ মিনিট                                   খ. ২০ মিনিট

            গ. ২৪ মিনিট                                   ঘ. ২৮ মিনিট

৩.        মানচিত্রের ইংরেজি শব্দ কোনটি?

            ক. Map                                         খ. Mep

            গ. Mat                                          ঘ. Ment

আরও পড়ুন

অস্ট্রেলিয়ার পোস্টস্টাডি ফি ভিসা বৃদ্ধি, খরচ এখন কানাডা–নিউজিল্যান্ড–যুক্তরাজ্যের চেয়ে বেশি

৪.         Mappa শব্দটি কোন ভাষার?

            ক. ইংরেজি                                     খ. উর্দু

            গ. ল্যাটিন                                       ঘ. স্প্যানিশ

৫.         মানচিত্রে কয়টি পদ্ধতিতে স্কেল নির্দেশ করা হয়?

            ক. ২টি                                           খ. ৩টি

            গ. ৪টি                                           ঘ. ৫টি

৬.        টপোগ্রাফিক মানচিত্রের বাংলা নাম কী?

            ক. ভূ–সংস্থানিক মানচিত্র                    খ. মৌজা মানচিত্র

            গ. দেয়াল মানচিত্র                            ঘ. ভূ–চিত্রাবলি মানচিত্র

৭.         বাংলাদেশে সাধারণত কোন স্কেল অনুসরণ করা হয়?

            ক. ব্রিটিশ স্কেল                                 খ. আমেরিকান স্কেল

            গ. ফরাসি স্কেল                                ঘ. জাপানি স্কেল

৮.         স্থান অনুযায়ী জনসংখ্যা দেখানো হয় কোন ধরনের মানচিত্রে?

            ক. ভূতাত্ত্বিক                                    খ. সামাজিক

            গ. সাংস্কৃতিক                                   ঘ. বণ্টন

৯.        কোনো নির্দিষ্ট স্থানের অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ, উচ্চতা ও দূরত্ব জানা যায় কোনটির মাধ্যমে?

            ক. GPS                                         খ. GIS

            গ. Are-Info                                   ঘ. Are-View

সঠিক উত্তর

১. ক ২. খ ৩. ক ৪. গ ৫. খ ৬. ক ৭. ক ৮. ঘ ৯. ক

  • মো. শাকিরুল ইসলাম, প্রভাষক
    ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
পরীক্ষা থেকে আরও পড়ুন