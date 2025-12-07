বিজ্ঞান—প্রস্বেদন উদ্ভিদের একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা
বিজ্ঞান—প্রস্বেদন উদ্ভিদের একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া
বিজ্ঞান
সংক্ষিপ্ত উত্তর–প্রশ্ন
প্রশ্ন: অভিস্রবণের জন্য অর্ধভেদ্য পর্দা দরকার হয় কেন?
উত্তর: অভিস্রবণের জন্য অর্ধভেদ্য পর্দা দরকার হয়। কারণ, অর্ধভেদ্য পর্দার মধ্য দিয়ে শুধু দ্রাবক অণু চলাচল করতে পারে। এটি দ্রব অণুকে বাইরে যেতে দেয় না। ফলে কম ঘনত্বের দ্রবণ থেকে বেশি ঘনত্বের দ্রবণে শুধু দ্রাবক অণুই প্রবেশ করতে পারে। এ কারণেই অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় অর্ধভেদ্য পর্দা দরকার হয়।
প্রশ্ন: হাইড্রোফিলিক পদার্থ বলতে কী বোঝ?
উত্তর: যেসব কলয়েডধর্মী পদার্থ ইমবাইবিশন প্রক্রিয়ায় নানা ধরনের তরল পদার্থ শোষণ করে, সেসব শোষণকারী পদার্থকে হাইড্রোফিলিক পদার্থ বলে। এসব পদার্থ তাদের কলয়েডধর্মী গুণের জন্যই পানি শোষণ করতে সক্ষম। যথা–স্টার্চ, সেলুলোজ, জিলেটিন ইত্যাদি।
প্রশ্ন: প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের পানি পরিত্যাগ ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: প্রস্বেদন উদ্ভিদের একটি বিশেষ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। মূলরোমের সাহায্যে মাটি থেকে শোষিত পানির কিছু অংশ উদ্ভিদ তার বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে ব্যবহার করে এবং বাকি অংশ বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে পরিত্যাগ করে। উদ্ভিদের ভেতর থেকে পাতার মাধ্যমে প্রস্বেদন প্রক্রিয়াতেই পানি বাষ্পাকারে পরিত্যাগ করে।
প্রশ্ন: ‘প্রস্বেদনের ফলে কখনো কখনো উদ্ভিদের ক্ষতিও হয়’—ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: উদ্ভিদ জীবনে প্রস্বেদন একটি অনিবার্য প্রক্রিয়া হলেও প্রস্বেদনের ফলে কখনো কখনো উদ্ভিদের ক্ষতিও হয়। প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদদেহ থেকে প্রচুর পানি বাষ্পাকারে বেরিয়ে যায়। এতে প্রতিকূল পরিবেশে উদ্ভিদের মৃত্যুও হতে পারে।
প্রশ্ন: উদ্ভিদের গ্যাসীয় হরমোন ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: উদ্ভিদের গ্যাসীয় হরমোন হলো ইথিলিন। এটি ফল পাকাতে সাহায্য করে। এ হরমোন ফল, ফুল, বীজ, পাতা ও মূলেও দেখা যায়। ইথিলিন হরমোন বীজ ও মুকুলের সুপ্তাবস্থা ভাঙে, চারা গাছের কাণ্ডের বৃদ্ধি ঘটিয়ে চারা গাছকে লম্বা হতে সাহায্য করে, ফুল ও ফল সৃষ্টির সূচনা করে। ইথিলিন পাতা, ফুল ও ফলের ঝরে পড়া ত্বরান্বিত করে।
মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, প্রভাষক
সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা