বিদেশে উচ্চশিক্ষা, আমেরিকা না ইউরোপ

এটা আসলে দেশ, ওই দেশের ইকোনমি এবং আপনার সাবজেক্টের ওপর নির্ভর করে। সাধারণত যেই দেশের ইকোনমি যত বড়, তার জব মার্কেটও তত বড়। তবে উন্নত প্রায় সব দেশেই প্রায় সব সাবজেক্টেরই জবই মার্কেটে থাকে। এখন আপনি ভালো জব পাবেন কি পাবেন না, তা অনেকাংশেই নির্ভর করে আপনার স্কিল সেটের ওপর।

আরেকটা লক্ষণীয় বিষয় হলো, আমাদের দেশের অনেক শিক্ষার্থীই চেষ্টা করেন আইইলটিএস না দিয়েই বাইরে আসার। বিষয়টা হচ্ছে, আপনি মিডিয়াম অব ইন্সট্রাকশন ইংলিশ দেখিয়ে কিছু দেশে যেতে পারবেন, কিন্তু সব দেশে নয়। আর আইইএলটিএস দিলে আপনার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল অনেকখানি ডেভেলপ করবে, যা আপনার অ্যাডমিশনের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তো দেবেই, বাড়তি হিসেবে শিক্ষাজীবন এবং পরবর্তী সময়ে কর্মজীবনে অনেক এগিয়ে রাখবে আপনাকে। তাই আমি সাজেস্ট করব, অবশ্যই আইইএলটিএস দিয়ে আসবেন।

আমার জানা বিদেশে উচ্চশিক্ষাসংক্রান্ত খুবই হেল্পফুল কিছু ফেসবুক গ্রুপের লিংক শেয়ার করলাম।

লেখক: শিক্ষার্থী, কে টি এইচ রয়্যাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, সুইডেন