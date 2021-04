মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার ফল—আশাবাদী বাংলাদেশ

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় মেয়েদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, ২৫ শতাংশের মতো। যদিও ইউনেসকোর প্রতিবেদনে এ হার ২৮ শতাংশ উল্লেখ করা হয়েছে; অন্যদিকে ইউসেপ বাংলাদেশের জরিপ অনুযায়ী, কারিগরি শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ ৩৮ শতাংশ। এ শিক্ষায় ছাত্রীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ছাত্রীদের জন্য ২০ শতাংশ কোটা চালু করা হয়েছে। এই অগ্রগতি নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক। ১৯৭১ সালে দেশে মোট নারী শিক্ষার্থীর হার ছিল মাত্র ২৮ দশমিক ৪ শতাংশ। উচশিক্ষার ক্ষেত্রে এই হার ছিল হতাশাজনক। স্নাতক পর্যায়ের কলেজগুলোতে মোট শিক্ষার্থীর ৯ শতাংশ ছিলেন ছাত্রী। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৩ শতাংশের মতো ছাত্রী পড়াশোনা করতেন। তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বর্তমানে বুয়েট) ১ হাজার ৭১৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী ছিলেন মাত্র ১২ জন। ময়মনসিংহে অবস্থিত একমাত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ছাত্রী ছিলেন না। মেডিকেল কলেজসমূহে ৩ হাজার ৩৪৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী ছিলেন ৬১১ জন।

নারীশিক্ষায় বাংলাদেশের এই বিস্ময়কর সাফল্যের কারণ কী? নব্বই-পরবর্তী প্রতিটি সরকারের এ বিষয়ে রাজনৈতিক অঙ্গীকার, নারীশিক্ষার বিস্তারে সদিচ্ছা ও নারীশিক্ষাবান্ধব নীতির ধারাবাহিকতা, পাশাপাশি নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এ সাফল্যের পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। প্রাথমিক থেকে শুরু করে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে ‘উপবৃত্তি’ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এ ছাড়া বছরের শুরুতে বিনা মূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি, যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি, পিছিয়ে পড়া জনপদ নিয়ে বিশেষ কর্মসূচি প্রয়োগের ফলে এ উন্নতি আজ দৃশ্যমান। অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি, বেসরকারি সংস্থাসমূহের ভূমিকাও এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবদান রেখেছে।

তবে আমাদের আত্মতুষ্টিতে ভোগার সুযোগ নেই। যেতে হবে আরও অনেকটা পথ। এখনো মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার ৪০ শতাংশ। শিক্ষা খাতে আমাদের বরাদ্দ জিডিপির ২ থেকে আড়াই শতাংশ, যা দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম। প্রতিবেশী দেশ ভারত, নেপাল ও শ্রীলঙ্কা শিক্ষা খাতে যথাক্রমে জিডিপির ৩ দশমিক ৮, ৩ দশমিক ৭ ও ৩ দশমিক ৬ শতাংশ ব্যয় করে, ভুটানের শিক্ষা খাতে ব্যয় সবচেয়ে বেশি, জিডিপির ৬ শতাংশ। ইউনেসকো এডুকেশন ফ্রেমওয়ার্কে একটি দেশের জিডিপির ৪-৬ শতাংশ ও মোট বাজেটের ১৫-২০ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এই ফ্রেমওয়ার্কের অনুস্বাক্ষরকারী ও সমর্থনকারী একটি দেশ। আমরা যদি জিডিপির ন্যূনতম ৪ শতাংশ শিক্ষায় ব্যয় করি, বাংলাদেশ আরও দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে।

আলোচনার শুরুতে ফিরে যাওয়া যাক। উচ্চশিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণের সঙ্গে বাংলাদেশের আশাবাদী হওয়ার সম্পর্ক তবে কী? বিখ্যাত ফরাসি বীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সেই বিখ্যাত উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, ‘Give me an educated mother, I shall promise you the birth of a civilized, educated nation—আমাকে একজন শিক্ষিত মা দিন, আমি আপনাকে একটি সভ্য ও শিক্ষিত জাতির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।’

*লেখক: সাজ্জাদুল হাসান, একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কর্মরত