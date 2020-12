স্লোভেনিয়ায় উচ্চশিক্ষা ও অভিবাসনের সুযোগ

স্লোভেনিয়ার কোনো দূতাবাস বাংলাদেশে না থাকায় আপনাকে ভিসা অথবা টেম্পোরারি রেসিডেন্স পারমিটের আবেদন করার ক্ষেত্রে দিল্লিতে যেতে হবে। দিল্লিতে স্লোভেনিয়ার এম্বাসির ওয়েবসাইট http://www.newdelhi.embassy.si। সবার সুবিধার জন্য দিল্লিতে স্লোভেনিয়ার অ্যাম্বাসির ঠিকানা এখানে উল্লেখ করছি:

Embassy of the Republic of Slovenia;

New Delhi; A - 5/4,

Vasant Vihar;

New Delhi 110 057;

India.

বিস্তারিত তথ্যের জন্য:

http://www.newdelhi.embassy.si/index.php?id=37&L=1

ই-মেইলের মাধ্যমে আপনি স্লোভেনিয়ার এম্বাসিতে ভিসার জন্য অ্যাপয়েনমেন্ট পেতে পারেন। এম্বাসিতে ই-মেইল করার ঠিকানা: sloembassy.newdelhi@gov.si

এম্বাসি ফি এ বছর থেকে ৭৭ ইউরো করা হয়েছে, এম্বাসির ওয়েবসাইটে গেলে আপনি ব্যাংক ডিটেইলস পাবেন, যেখানে এ ফি জমা দিতে হবে। এরপর তাদের ওয়েবসাইট থেকে ভিসা কিংবা টেম্পোরারি রেসিডেন্ট পারমিট অ্যাপ্লিকেশনের ফরম ডাউনলোডের পর সেটা পূরণ করতে হবে। ভিসা কিংবা টেম্পোরারি রেসিডেন্ট পারমিট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট:



i) ইউনিভার্সিটি কর্তৃক প্রদত্ত লেটার অব ইনরোলমেন্ট;

ii) স্লোভেনিয়ার মিনিস্ট্রি অব ফরেন অ্যাফেয়ার্স কর্তৃক প্রদত্ত একটি অবজারভেশন লেটার, যা ইউনিভার্সিটি আপনাকে লেটার অব ইনরোলমেন্টের সঙ্গে প্রেরণ করবে;

iii) পাসপোর্ট, উল্লেখ্য যে পাসপোর্টের মেয়াদ কমপক্ষে তিন মাস থাকতে হবে (তবে ছয় মাস হলে উত্তম) এবং পাসপোর্টে অন্ততপক্ষে দুটি ফাঁকা পৃষ্ঠা থাকতে হবে এবং সেই সঙ্গে পুরো পাসপোর্টের ফটোকপি এবং ভিসা অ্যাপ্লিকেশনের সময়সীমা থেকে শুরু করে তিন বছরের মধ্যে যদি কোনো দেশে যাতায়াতের অভিজ্ঞতা থাকে, তাহলে সে দেশের ভিসা, অ্যারাইভাল ও ডিপার্চার সিলের ফটোকপি;

iv) মেডিকেল ইনস্যুরেন্স;

v) পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের কপি (পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট কোনোভাবেই যেনও তিন মাসের অধিক পুরোনো না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে);

vi) সেলফ ফাইন্যান্সিং স্টুডেন্ট হলে ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেটের অরিজিনাল কপি। ব্যাংক স্টেটমেন্ট কমপক্ষে ছয় মাসের হতে হবে এবং এক বছরের টিউশন ফি, থাকা-খাওয়া এবং আনুষঙ্গিক খরচ মিলিয়ে যে পরিমাণ খরচ দাঁড়ায়, তার সমপরিমাণ অর্থ ব্যাংকে থাকতে হবে। ফাইন্যান্সিয়াল স্পনসরের অ্যাফিডেভিট অত্যাবশ্যক। স্পনসর যদি অন্য কেউ হয়, সে ক্ষেত্রে একটা লিখিত স্টেটমেন্ট অত্যাবশ্যক, যেখানে উল্লেখ থাকতে হবে যে স্লোভেনিয়ায় থাকাকালীন তিনি আপনার লেখাপড়া, থাকা-খাওয়াসহ যাবতীয় ব্য্যভার বহন করতে চলেছেন এবং এ লিখিত স্টেটমেন্ট নোটারাইজড করতে হবে কিংবা প্রথম শ্রেণির কোনো ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা সত্যায়িত করতে হবে;

vii) স্কলারশিপ হোল্ডার হলে স্কলারশিপ লেটার;

viii) ফ্লাইটের রিজার্ভেশনের কপি;

ix) 4.5 সেমি. X 3.5 সেমির দুই কপি ছবি;

x) অ্যাকোমডেশনের কনফার্মেশন ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের নির্দেশনা অনুযায়ী আপনি এ কনফারমেশন পেতে পারেন;

xi) সব সার্টিফিকেট ও ট্রান্সক্রিপ্টের এক সেট অরিজিনাল এবং এক সেট অ্যাটাস্টেড কপি। এম্বাসির জন্য সার্টিফিকেট ও ট্রান্সক্রিপ্টের কপিগুলো বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সত্যায়িত করে নিলেই হবে;

xii) ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি টেস্টের সার্টিফিকেট;

xiii) বার্থ সার্টিফিকেটের কপি, বার্থ সার্টিফিকেট অবশ্যই আইন ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যারা সত্যায়িত হতে হবে;

অ্যাপয়েমেন্টের তারিখে সব ডকুমেন্ট অ্যাম্বাসিতে জমা দিয়ে আসতে হবে। এম্বাসি ডকুমেন্ট জমা নেওয়ার পাশাপাশি ইন্টারভিউ এবং বায়োম্যাট্রিক নেবে।