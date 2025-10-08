কমনওয়েলথ ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ডস, আবেদনের সুযোগ তরুণ গণমাধ্যমকর্মীদের

কমনওয়েলথ ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ডস, আবেদনের সুযোগ তরুণ গণমাধ্যমকর্মীদের
কমনওয়েলথ ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড ২০২৬ সালে এশিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলের তরুণ সাংবাদিক ও যোগাযোগকর্মীদের জন্য বিশেষ সুযোগ নিয়ে এসেছে। এ বছর প্রথমবারের মতো চালু হচ্ছে ‘প্যাটসি রবার্টসন অ্যাওয়ার্ড ফর আউটস্ট্যান্ডিং কমিউনিকেশন স্কিলস ইন অ্যাডভান্সিং কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পিস’ ক্যাটাগরি।
বিশেষ পুরস্কারটি দেওয়া হবে সেই সব তরুণ সাংবাদিক, লেখক, সম্প্রচারক ও যোগাযোগকর্মীকে, যাঁরা সাহস, সৃজনশীলতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে মিডিয়া স্বাধীনতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ও গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিচ্ছেন।
নতুন যুক্ত ক্যাটাগরিতে আবেদন করতে পারবেন সম্পাদক, রিপোর্টার, ফটোসাংবাদিক, ওয়েবকাস্টার, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকটিভিস্ট, ভাষ্যকার, সম্প্রচারক, ব্লগার, পডকাস্টার ও স্ট্রিমাররা। পুরস্কার হিসেবে থাকছে এক হাজার পাউন্ড নগদ অর্থ, একটি সনদ ও একটি ট্রফি।
তরুণ গণমাধ্যমকর্মীদের সৃজনশীলদের স্বীকৃতি
কমনওয়েলথ ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ডের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী আবেদনকারীদের অবশ্যই কমনওয়েলথভুক্ত দেশের নাগরিক হতে হবে এবং ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে বয়স ১৫ থেকে ২৯ বছরের মধ্যে হতে হবে। অন্তত ১২ মাস পেশাদার বা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত থাকতে হবে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) যেকোনো একটি বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে হবে।
প্যাটসি রবার্টসন পুরস্কারের জন্য যোগ্য হতে হলে আবেদনকারীকে জমা দিতে হবে তাঁদের কাজের নমুনা, পেশাগত রেফারেন্স এবং কীভাবে তাঁদের কাজ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-১৬ (শান্তি, ন্যায়বিচার ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠান) অগ্রসর করছে তার প্রমাণ।
পুরস্কার হিসেবে যা থাকবে
প্রতিটি কমনওয়েলথ অঞ্চলের জন্য চারজন চূড়ান্ত প্রতিযোগী থাকবেন এবং শীর্ষস্থানীয় এন্ট্রিগুলো আঞ্চলিক বিজয়ী হিসেবে পুরস্কার পাবেন। শীর্ষ আঞ্চলিক বিজয়ী প্যান-কমনওয়েলথ পুরস্কার পাবেন এবং ২০২৬ সালের কমনওয়েলথ তরুণ ব্যক্তি হিসেবে মনোনীত হবেন।
১. আঞ্চলিক ফাইনালিস্ট ২০ জন—প্রত্যেকে ১ হাজার পাউন্ড অনুদান, একটি ট্রফি ও একটি প্রশংসাপত্র পাবেন।
২. আঞ্চলিক বিজয়ী ৫ জন—অতিরিক্ত ২ হাজার পাউন্ড (মোট ৩ হাজার পাউন্ড) একটি ট্রফি ও একটি প্রশংসাপত্র পাবেন।
৩. প্যান-কমনওয়েলথ বিজয়ী—অতিরিক্ত ২ হাজার পাউন্ড (মোট ৫ হাজার পাউন্ড) একটি ট্রফি ও একটি প্রশংসাপত্র পাবেন।
৪. কমনওয়েলথ অ্যাসোসিয়েশন সম্প্রদায় উন্নয়ন এবং শান্তির অগ্রগতিতে অসাধারণ যোগাযোগ দক্ষতার জন্য উদ্বোধনী প্যাটসি রবার্টসন পুরস্কারও প্রদান করবে। নির্বাচিত বিজয়ী এক হাজার পাউন্ড, একটি ট্রফি ও একটি প্রশংসাপত্র পাবেন।
২০২৬ সালের মার্চ মাসে কমনওয়েলথ সপ্তাহে বিজয়ীদের আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৭ অক্টোবর ২০২৫, রাত ৯:৫৯ (যুক্তরাজ্য সময়)।
আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে
আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, তাহলে অনুগ্রহ করে [email protected] লিংকে যোগাযোগ করুন।