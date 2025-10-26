উচ্চশিক্ষা

কানাডায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভর্তিতে ধস: সরকারি নীতির প্রভাবে বছরে কমল ৪৩ শতাংশ

মোহাম্মদ সাকিবুর রহমান খান
কানাডা
কানাডা নতুন ইমিগ্রেশন লেভেলস প্ল্যান ২০২৬-২০২৮ ঘোষণা করতে যাচ্ছে শিগগিরই।ফাইল ছবি প্রথম আলো

কানাডায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর আগমন গত এক বছরে নজিরবিহীনভাবে কমে গেছে। ইমিগ্রেশন, রিফিউজি অ্যান্ড সিটিজেনশিপ কানাডার (আইআরসিসি) প্রকাশিত সর্বশেষ পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, নতুন ফেডারেল নীতির প্রভাবেই ২০২৫ সালের আগস্টে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী আগমন কমেছে ৪৩ শতাংশেরও বেশি। অস্থায়ী বাসিন্দাদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে গৃহীত সরকারের নানা পদক্ষেপে এ প্রভাব ফেলেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

২০২৫ সালের আগস্টে নতুন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী হিসেবে ভিসা নিয়ে কানাডায় পৌঁছেছেন মোট ৪৫ হাজার ৩৮০ জন। যেখানে ২০২৪ সালের একই মাসে এই সংখ্যা ছিল ৭৯ হাজার ৭৯৫ জন। অর্থাৎ এক বছরে নতুন শিক্ষার্থী আসা কমে গেছে ৪৩ দশমিক ১ শতাংশ।

এ ধস কেবল এক মাসের নয়, বছরজুড়েই একই প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে ১ লাখ ৩২ হাজার ৫০৫ জন কম নতুন শিক্ষার্থী কানাডায় এসেছেন আগের বছরের একই সময়ের তুলনায়। আরও উদ্বেগজনক তথ্য হলো, দেশে বৈধ স্টাডি পারমিটধারী মোট আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কমেছে ২৬ শতাংশ। ২০২৪ সালের আগস্টে এই সংখ্যা ছিল ৬ লাখ ৫১ হাজার ২৩০, যা ২০২৫ সালের আগস্টে নেমে এসেছে ৫ লাখ ১৪ হাজার ৫৪০-এ।

২০২৪ সালের আগষ্ট থেকে ২০২৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত নতুন শিক্ষার্থী আসা কমে গেছে ৪৩ দশমিক ১ শতাংশ
ফাইল ছবি

সরকার ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছে যে কানাডার মোট জনসংখ্যার ৫ শতাংশের নিচে অস্থায়ী বাসিন্দা সীমিত করাই তাদের লক্ষ্য। নতুন পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে, সরকার সেই লক্ষ্য অর্জনে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। শুধু শিক্ষার্থী নন, বিদেশি কর্মীদের ক্ষেত্রেও রয়েছে বড় ধরনের পতন। ২০২৫ সালের জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত কানাডায় নতুন অস্থায়ী বিদেশি কর্মী এসেছেন ৫৯ হাজার ৩৬৫ জন, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩৫ শতাংশ কম (২০২৪ সালে ছিল ৯১ হাজার ৬৯৫ জন)। সব মিলিয়ে ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত কানাডায় নতুন শিক্ষার্থী ও অস্থায়ী কর্মী মিলিয়ে মোট আগমন ২ লাখ ৪৩ হাজার ৯৪৫ জন, যা ২০২৪ সালের তুলনায় ২ লাখ ৭৮ হাজার ৯০০ জন কম।

এ বছর নতুন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য সরকারের নির্ধারিত লক্ষ্য ছিল ৩ লাখ ৫ হাজার ৯০০ জন। কিন্তু আগস্ট পর্যন্ত কানাডায় শিক্ষার্থী আসার সংখ্যা সেই লক্ষ্যের মাত্র ২৯.২৪ শতাংশ।

এদিকে কানাডা নতুন ইমিগ্রেশন লেভেলস প্ল্যান ২০২৬-২০২৮ ঘোষণা করতে যাচ্ছে শিগগিরই। যেখানে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও অস্থায়ী বসবাসনীতির ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা স্পষ্ট হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

