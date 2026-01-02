বিসিএস ও বিভিন্ন পরীক্ষার্থী: স্বল্পোন্নত দেশ নিয়ে ১৮ তথ্য

উচ্চশিক্ষা

# স্বল্পোন্নত দেশ নিয়ে ১৮টি তথ্য

১. LDC শব্দের পূর্ণরূপ কী?

উত্তর: Least Developed Countries.

২. এলডিসির (স্বল্পোন্নত দেশের) যাত্রা শুরু হয় কবে থেকে?

উত্তর: ১৯৭১ সাল থেকে।

৩. এলডিসি থেকে গত পাঁচ দশকে সব মিলিয়ে বের হয়েছে কয়টি দেশ?

উত্তর: আটটি দেশ।

৪. বাংলাদেশ প্রথম এলডিসি তালিকায় যুক্ত হয় কবে?

উত্তর: ১৯৭৫ সালে।

৫. বাংলাদেশ এলডিসির তালিকায় যুক্ত হতে প্রচেষ্টা চালান কে?

উত্তর: প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নুরুল ইসলাম।

৬. বর্তমান বিশ্বে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) রয়েছে কয়টি?

উত্তর: ৪৪টি।

৭. স্বল্পোন্নত (এলডিসি) দেশগুলোও একধরনের কেমন দেশ?

উত্তর: একধরনের উন্নয়নশীল দেশ।

৮. স্বল্পোন্নত (এলডিসি) দেশের তালিকা থেকে উত্তরণ মূল্যায়নের সূচক কয়টি?

উত্তর: তিনটি।

৯. বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উত্তরণের তারিখ কবে নির্ধারণ হয়েছে?

উত্তর: ৪ নভেম্বর ২০২৬ সাল।

১০. এলডিসির ধারণাটি উদ্ভূত হয়েছিল কোন দশকে?

উত্তর: ১৯৬০-এর দশকে।

১১. বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রাথমিক সুপারিশ পায় কত সালে?

উত্তর: ২০১৮ সালে।

১২. বাংলাদেশ ২০২৬ সালে এলডিসি থেকে বের হলে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে পড়বে কোন খাত?

উত্তর: বাংলাদেশের রপ্তানি খাত।

১৩. সর্বশেষ ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে অষ্টম দেশ হিসেবে এলডিসি থেকে উত্তরণ করে?

উত্তর: সাও টোমো অ্যান্ড প্রিন্সেপ।

১৪. এলডিসি থেকে বের হলে প্রথম লাভ কী হবে?

উত্তর: বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে।

