জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত জুলাই যোদ্ধাদের তালিকা, পাঠাতে হবে ৪ সেপ্টেম্বর

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত জুলাই যোদ্ধাদের তালিকা, পাঠাতে হবে ৪ সেপ্টেম্বর
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত সব কলেজ বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্নাতক (পাস), স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর ও প্রফেশনাল কোর্সে পড়াশোনা করা অবস্থায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ‘আহত জুলাই যোদ্ধাদের’ তথ্য সংগ্রহ করা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক চাহিদাপত্রটি প্রদান করেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ মনিটরিং অ্যান্ড ইভাল্যুশন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মো. সাহাব উদ্দিন আহাম্মদ স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
জরুরি তথ্য—
১. নিজ নিজ কলেজ সংযুক্ত ছক অনুযায়ী আহত শিক্ষার্থীর পরিচয়–সম্পর্কিত সব তথ্য ও ঘটনা যাচাই করে হার্ডকপি সংরক্ষণ করবেন।
২. ছক অনুযায়ী তথ্যাদি http://collegeportal.nu.ac.bd এ Login করে ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত শিক্ষার্থীর তালিকা’ এই লিংক-এর মাধ্যমে অনলাইনে পাঠাতে হবে।
৩. আগামী ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত শিক্ষার্থীর তালিকা’টি পাঠাতে ভাইস-চ্যান্সেলরের নির্দেশনা রয়েছে।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট