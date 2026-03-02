স্কুল-কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির দায়িত্বের মেয়াদ বৃদ্ধি
বেসরকারি স্কুল-কলেজে ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডির সভাপতির দায়িত্ব পালনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এখন তাঁরা আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। আজ সোমবার (২ মার্চ ২০২৬) শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ–সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।
নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ‘বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডির সভাপতির দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত মেয়াদ আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। একই সাথে দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতির স্বাক্ষরে বেতনের সরকারি অংশ (এমপিও) এর সাথে স্কুল বা কলেজ ফান্ড হতে প্রদত্ত বেতন–ভাতাদির প্রাপ্ত অংশের বিল প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।’
নির্দেশনায় আরও বলা হয়, ‘প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত বা অ্যাডহক কমিটি গঠনের বিষয়ে পরবর্তীতে নির্দেশনা প্রদান করা হবে।’