বাংলাদেশ থেকে বিশ্বমঞ্চে: এডুকেশন কানেক্ট গ্লোবালের পথচলা
বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থীর কাছে বিদেশে উচ্চশিক্ষা শুধু একটি ডিগ্রি অর্জন নয়; এটি আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা অর্জন, নতুন দক্ষতা বিকাশ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার সুযোগ। তবে সঠিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচন, ভর্তির শর্তাবলি বোঝা এবং আবেদনের প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ সম্পন্ন করা অনেক সময় চ্যালেঞ্জিং হয়ে ওঠে। এই যাত্রাকে আরও সহজ ও সুসংগঠিত করতে কাজ করছে এডুকেশন কানেক্ট গ্লোবাল।
অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে প্রধান কার্যালয় এবং বাংলাদেশ ও নেপালে কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে এডুকেশন কানেক্ট গ্লোবাল শিক্ষার্থীদের অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, কানাডা, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাজ্য ও নিউজিল্যান্ডে আন্তর্জাতিক উচ্চশিক্ষার সুযোগের সঙ্গে যুক্ত করছে। ব্যক্তিগত পরামর্শ, ভর্তি–সংক্রান্ত সহায়তা, স্কলারশিপের দিকনির্দেশনা এবং শিক্ষার্থী ভিসার শর্তাবলি বুঝতে সহায়তার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থী ও তাঁদের পরিবারকে আরও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
সুযোগের হাত ধরে এগিয়ে চলার এক লক্ষ্য
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. গোলাম মোস্তফার নেতৃত্বে এডুকেশন কানেক্ট গ্লোবাল আন্তর্জাতিক অংশীদারত্ব সম্প্রসারণ এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পথ খুঁজে পেতে সহায়তা করার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। শিক্ষার্থীদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বৈশ্বিক সুযোগের সংযোগ স্থাপন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক গড়ে তোলাই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মূল ভিত্তি।
পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া
সিডনিভিত্তিক প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা (সিওও) প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সমন্বয়, ব্যবসায়িক উন্নয়ন এবং দলের কর্মদক্ষতা পরিচালনায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন। দক্ষ ব্যবস্থাপনা, পেশাদার সেবা ও দলগত সহযোগিতার প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি প্রতিষ্ঠানের একটি মূল নীতিকে প্রতিফলিত করে—সংখ্যার চেয়ে সেবার মানকে অগ্রাধিকার দেওয়া। বিভিন্ন বাজারে কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার মাধ্যমে তিনি শিক্ষার্থীদের আবেদনের প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা ও ধারাবাহিক সহযোগিতা নিশ্চিত করতে কাজ করছেন।
একসঙ্গে এগিয়ে চলা, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পাশে থাকা
এডুকেশন কানেক্ট গ্লোবালের অগ্রযাত্রার পেছনে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ ও নেপালে কর্মরত একটি নিবেদিতপ্রাণ দল। শিক্ষার্থী পরামর্শক ও ভর্তি–সংক্রান্ত পেশাজীবী থেকে শুরু করে মার্কেটিং ও অপারেশনস টিমের সদস্য—প্রত্যেকেই শিক্ষার্থীদের দিকনির্দেশনা দিতে ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার সুযোগের সঙ্গে যুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের নিষ্ঠা, দলগত প্রচেষ্টা ও ধারাবাহিক পরিশ্রম প্রতিষ্ঠানকে আরও শক্তিশালী করছে এবং শিক্ষার্থী, পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়তা করছে।
আপনার স্বপ্ন, আপনার ভবিষ্যৎ—আমাদের অঙ্গীকার
এডুকেশন কানেক্ট গ্লোবাল বিশ্বাস করে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পথচলা আলাদা। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য শুধু ভর্তি নিশ্চিত করা নয়; বরং শিক্ষার্থীদের সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে ও দীর্ঘমেয়াদি আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষাপথ বেছে নিতে সহায়তা করা।
আন্তর্জাতিক উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখা বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য সঠিক তথ্য, সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও বিশ্বস্ত দিকনির্দেশনাই হতে পারে সফল যাত্রার প্রথম ধাপ।
এডুকেশন কানেক্ট গ্লোবাল বাংলাদেশের স্বপ্নকে যুক্ত করছে বিশ্বের সম্ভাবনার সঙ্গে। আপনার শিক্ষার সম্ভাবনাগুলো সম্পর্কে জানুন এবং এডুকেশন কানেক্ট গ্লোবালের সঙ্গে নিন আন্তর্জাতিক উচ্চশিক্ষার পথে আপনার প্রথম পদক্ষেপ।