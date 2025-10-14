সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে ব্লকেড কর্মসূচি ঢাকা কলেজের ছাত্রদের

ছাত্রকে মারধর ও শিক্ষককে হেনস্তার প্রতিবাদ
সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে ব্লকেড কর্মসূচি ঢাকা কলেজের ছাত্রদের
ঢাকার সাতটি বড় সরকারি কলেজ একীভূত করে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি করা নিয়ে পক্ষে–বিপক্ষে কর্মসূচিকে ঘিরে উচ্চমাধ্যমিকের এক ছাত্রকে মারধর ও একজন শিক্ষককে হেনস্তার প্রতিবাদে রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে ব্লকেড কর্মসূচি পালন করছেন ঢাকা কলেজের ছাত্ররা। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে সেখানে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছেন ঢাকা কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্ররা। ঢাকা কলেজের ছাত্রদের পাশাপাশি অন্য কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরাও আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে ব্লকেড কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন।
রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে ব্লকেড কর্মসূচির কারণে ওই একালায় যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। যানজট ছড়িয়ে পড়েছে মিরপুর রোড়সহ আশপাশের এলাকায়।
অন্যদিকে শিক্ষক হেনস্তার প্রতিবাদে আজ সারা দেশে সরকারি কলেজ, সরকারি মাদ্রাসা ও অন্যান্য অফিসে দিনব্যাপী সর্বাত্মক কর্মবিরতি ও কালো ব্যাজ ধারণ করে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের সংগঠন বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন।
নিউমার্কেট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহসীন উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল সোমবার কলেজের সিনিয়র-জুনিয়রদের মধ্যে একটা ধাক্কাধাক্কি হয়েছে। সেই ঘটনার বিচারের দাবিতে উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ করেছেন। কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে। এ ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি আসবেন। শিক্ষার্থীদের তিনি সরিয়ে নেবেন।
প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি করা নিয়ে জটিলতা বাড়ছে। এ নিয়ে নানা মূখী আন্দোলন চলছে। গতকাল সোমবার ঢাকা কলেজ ক্যাম্পাসে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছাত্রকে মারধর ও একজন শিক্ষককে হেনস্তা করার অভিযোগ উঠেছে। এর প্রতিবাদে আজ সারা দেশে সরকারি কলেজ, সরকারি মাদ্রাসা ও অন্যান্য অফিসে দিনব্যাপী সর্বাত্মক কর্মবিরতি ও কালো ব্যাজ ধারণ করে অবস্থান কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেয় বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের সংগঠন বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন। উচ্চমাধ্যমিকের এক ছাত্রকে মারধর ও একজন শিক্ষককে হেনস্তার প্রতিবাদে আজ সকাল থেকে রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে ব্লকেড কর্মসূচি পালন করছেন ঢাকা কলেজের ছাত্ররা।