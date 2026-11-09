পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সঙ্গে সভায় বসেছে ইউজিসি

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সঙ্গে সভায় বসেছে ইউজিসি
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দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সঙ্গে আজ সোমবার (৯ নভেম্বর ২০২৬) সভায় বসেছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)।
সভায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ ও এ-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক মামুন আহমেদের সভাপতিত্বে সভায় কমিশনের সদস্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা অংশ নিয়েছেন বলে জানা গেছে।
সভা শেষে ইউজিসি চেয়ারম্যান সভায় আলোচিত বিষয় ও সিদ্ধান্ত এবং পরবর্তী করণীয় বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করবেন।