স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার: বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দিতে অংশ নিচ্ছে মেন্টরস স্টাডি অ্যাব্রোড

স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার: বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দিতে অংশ নিচ্ছে মেন্টরস স্টাডি অ্যাব্রোড
বিদেশে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন অনেক শিক্ষার্থীর। তবে পছন্দের দেশ ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন, ভর্তির যোগ্যতা, বৃত্তির সুযোগ, আবেদনপ্রক্রিয়া এবং ভিসা নিয়ে নানা প্রশ্ন থাকে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মনে। এসব বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য ও দিকনির্দেশনা পেতে তাঁদের জন্য সুযোগ তৈরি করছে ব্রিটিশ কাউন্সিল ও প্রথম আলো আয়োজিত ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার’।
১৬ ও ১৭ অক্টোবর (শুক্র ও শনিবার) রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে দুই দিনব্যাপী এই ফেয়ার। একই সঙ্গে ১৬ অক্টোবর থেকে চলবে ১০ দিনব্যাপী অনলাইন আয়োজন।
এবারের ফেয়ারে অংশ নিচ্ছে দেশের শীর্ষস্থানীয় এডুকেশন কনসালটেন্সি ‘মেন্টরস স্টাডি অ্যাব্রোড’। বিদেশে উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন শিক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকেরা প্রতিষ্ঠানটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে বিদেশে পড়াশোনার পরিকল্পনা, ভর্তির শর্ত, বৃত্তির সুযোগ এবং আবেদন ও ভিসাপ্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা নিতে পারবেন।
মেন্টরস স্টাডি অ্যাব্রোডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেসব গন্তব্যে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্পর্কে জানতে পারবেন, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে নিউজিল্যান্ড, কানাডা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, চীন ও যুক্তরাষ্ট্র। কোন দেশে পড়াশোনা করবেন, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর একাডেমিক যোগ্যতা, পছন্দের বিষয়, আর্থিক সামর্থ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
বিদেশে পড়াশোনার পরিকল্পনা করতে গিয়ে অনেক শিক্ষার্থীই বুঝে উঠতে পারেন না, কোথা থেকে শুরু করবেন। কারও পছন্দের দেশ নির্দিষ্ট কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন নিয়ে সংশয় রয়েছে। আবার কেউ জানতে চান, নিজের একাডেমিক ফলাফল ও যোগ্যতা অনুযায়ী কোন দেশে বা কোন বিষয়ে পড়ার সুযোগ বেশি। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বিভিন্ন ওয়েবসাইট ঘাঁটা কিংবা পরিচিতজনের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করলেও সব সময় প্রয়োজনীয় ও হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যায় না। এমন পরিস্থিতিতে সরাসরি শিক্ষা–পরামর্শকদের সঙ্গে কথা বললে শিক্ষার্থীরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
মেন্টরস স্টাডি অ্যাব্রোড বিদেশে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্যতা, বৃত্তির সম্ভাবনা এবং আবেদনসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে। মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পাবেন। এতে বিদেশে পড়াশোনার প্রস্তুতির কোন পর্যায়ে কী করা প্রয়োজন—সে বিষয়ে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া সহজ হতে পারে।
বিদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় বা দেশ নির্বাচন করলেই হয় না। টিউশন ফি ও জীবনযাত্রার ব্যয়, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, আবেদনের সময়সীমা, ইংরেজি ভাষাদক্ষতার শর্ত এবং ভিসার নিয়ম—সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পনা করা জরুরি। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবকদেরও এসব বিষয়ে জানার প্রয়োজন রয়েছে, কারণ বিদেশে পড়াশোনার সিদ্ধান্তের সঙ্গে আর্থিক পরিকল্পনা ও দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যতের বিষয়গুলোও জড়িত।
এবারের মেলার বিশেষ দিক হলো, সরাসরি উপস্থিত হয়ে পরামর্শ নেওয়ার পাশাপাশি অনলাইনেও তথ্য জানার সুযোগ থাকছে। ঢাকায় এসে মেলায় অংশ নেওয়া যাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তারাও ১৬ থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত চলা অনলাইন ফেয়ারের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য ও সেবা সম্পর্কে জানতে পারবেন। ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষার্থীদের জন্যও বিদেশে উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে খোঁজখবর নেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।
স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার আয়োজনের লক্ষ্য বিদেশে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার সুযোগ তৈরি করা। আর মেন্টরস স্টাডি অ্যাব্রোডের মতো প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ শিক্ষার্থীদের সামনে সরাসরি আলোচনা করার একটি সুযোগ এনে দিচ্ছে।
যাঁরা বিদেশে পড়াশোনার পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের জন্য মেলাটি হতে পারে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, সম্ভাব্য সুযোগগুলো যাচাই এবং পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার একটি সুযোগ। কারণ, সঠিক তথ্য নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করতে পারলে উচ্চশিক্ষার দীর্ঘ পথটিও অনেক বেশি গোছানোভাবে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব।