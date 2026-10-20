বিদেশে পড়াশোনা শেষে চাকরি, প্রস্তুতি শুরু করবেন যেভাবে

বিদেশে পড়াশোনা শেষে চাকরি, প্রস্তুতি শুরু করবেন যেভাবে
বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে ভালো একটি চাকরি পাওয়া অনেক শিক্ষার্থীর স্বপ্ন। কেউ পড়াশোনা শেষে সেখানেই পেশাজীবন শুরু করতে চান, কেউ দেশে ফিরে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগাতে চান, আবার কেউ অন্য দেশে কাজের সুযোগ খোঁজেন। তবে স্নাতক হওয়ার পর চাকরি খোঁজা শুরু করলেই যে প্রত্যাশিত সুযোগ পাওয়া যাবে, তা নয়। নিয়োগদাতারা কী ধরনের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা চান, কোন খাতে কর্মীর চাহিদা রয়েছে এবং চাকরির জন্য কীভাবে নিজেকে উপস্থাপন করতে হবে—এসব বিষয়ে আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন।
চাকরির বাজার বুঝুন পড়াশোনার সময় থেকেই
কোন বিষয়ে পড়ছেন, তার সঙ্গে সম্পর্কিত চাকরির ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে ধারণা তৈরি করা জরুরি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাকরির বিজ্ঞপ্তি দেখলে নিয়োগদাতারা কোন ধরনের দক্ষতা, সফটওয়্যার ব্যবহারের অভিজ্ঞতা, পেশাগত যোগ্যতা কিংবা কাজের নমুনা চাইছেন, তা বোঝা যায়। একই সঙ্গে নিজের পছন্দের পেশায় প্রবেশের জন্য অতিরিক্ত কোনো প্রশিক্ষণ, সনদ বা লাইসেন্স প্রয়োজন কি না, তা খুঁজে দেখা উচিত।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যারিয়ার সার্ভিস বা কর্মসংস্থান সহায়তা বিভাগ এ ক্ষেত্রে কাজে আসতে পারে। এসব বিভাগে চাকরি খোঁজার কৌশল, জীবনবৃত্তান্ত তৈরি, সাক্ষাৎকারের প্রস্তুতি এবং নিয়োগদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়ে পরামর্শ পাওয়া যেতে পারে। কোথাও কোথাও চাকরির মেলা, নিয়োগদাতাদের সঙ্গে সরাসরি পরিচিত হওয়ার আয়োজন এবং ক্যারিয়ারবিষয়ক কর্মশালাও অনুষ্ঠিত হয়। পড়াশোনার শেষ দিকে অপেক্ষা না করে শুরু থেকেই এসব সুযোগ সম্পর্কে খোঁজ রাখা ভালো।
ইন্টার্নশিপ ও প্রকল্পের অভিজ্ঞতা কাজে লাগান
চাকরির ক্ষেত্রে শুধু ডিগ্রি নয়, বাস্তবে কী কাজ করতে পারেন, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। তাই নিজের বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ইন্টার্নশিপ, গবেষণা প্রকল্প, স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের কোনো বাস্তব প্রকল্পে যুক্ত হওয়ার সুযোগ খুঁজুন। তবে সব কাজের অভিজ্ঞতাই যে সরাসরি চাকরিতে রূপ নেবে—এমন নিশ্চয়তা নেই। কাজের মাধ্যমে কী শিখছেন এবং সেই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ পেশায় কীভাবে কাজে লাগবে, সেটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
বিশেষ করে সৃজনশীল, প্রযুক্তি ও গবেষণাভিত্তিক পেশায় কাজের নমুনা বা পোর্টফোলিও তৈরি করা উপকারী হতে পারে। নিজের করা প্রকল্প, গবেষণার ফলাফল, নকশা, প্রতিবেদন কিংবা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাজের একটি গোছানো সংগ্রহ রাখুন। এতে নিয়োগদাতাকে শুধু নিজের যোগ্যতার কথা বলার বদলে কাজের মাধ্যমে তা দেখানোর সুযোগ পাওয়া যায়।
পেশাগত যোগাযোগ তৈরি করুন
অনেক সময় চাকরির সুযোগ সম্পর্কে জানা যায় শিক্ষক, সহপাঠী, প্রাক্তন শিক্ষার্থী কিংবা পেশাজীবীদের কাছ থেকে। তাই নিজের আগ্রহের ক্ষেত্রের মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করুন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই আয়োজন, পেশাগত সম্মেলন, কর্মশালা ও বিষয়ভিত্তিক সংগঠনে অংশ নেওয়া এ ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। পেশাগত যোগাযোগের অনলাইন প্ল্যাটফর্মেও নিজের পরিচিতি ও কাজের অভিজ্ঞতা হালনাগাদ রাখা যায়।
তবে যোগাযোগ তৈরির উদ্দেশ্য শুধু চাকরি চাওয়া হওয়া উচিত নয়। সংশ্লিষ্ট পেশার কাজের ধরন, প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং ক্যারিয়ারের সম্ভাবনা সম্পর্কে জানার আগ্রহ নিয়ে কথা বলুন। এতে নিজের লক্ষ্য পরিষ্কার হবে এবং ভবিষ্যতে উপযুক্ত সুযোগ খুঁজে পাওয়া সহজ হতে পারে।
বিদেশে উচ্চশিক্ষা শেষে চাকরির প্রস্তুতি ও পেশাগত সম্ভাবনা সম্পর্কে এডুকেশন অ্যাটের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এম এ কে পার্থ প্রথম আলোকে বলেন, ‘বিদেশে চাকরির পরিকল্পনা থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আগে থেকেই সংশ্লিষ্ট দেশের চাকরির বাজার, চাহিদাসম্পন্ন দক্ষতা ও পড়াশোনার বিষয় নির্বাচন নিয়ে ভাবতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ইন্টার্নশিপ, গবেষণা, বাস্তব প্রকল্প ও পেশাগত নেটওয়ার্ক তৈরিতে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি।’
এম এ কে পার্থ আরও বলেন, ‘ভালো ফলাফলের পাশাপাশি কাজের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার বাস্তব প্রয়োগ নিয়োগদাতাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। পড়াশোনা শেষে কাজের অনুমতি ও ভিসার শর্ত জানতে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারি ওয়েবসাইট যাচাই করা উচিত। কারণ, বিদেশি ডিগ্রি চাকরি বা কাজের অনুমতি নিশ্চিত করে না।’
স্নাতক শেষে কাজের অনুমতি যাচাই করুন
বিদেশে পড়াশোনা শেষে চাকরি করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট দেশের কাজের অনুমতি ও অভিবাসন নীতিমালা সম্পর্কে আগে থেকেই জানতে হবে। পড়াশোনার সময় খণ্ডকালীন কাজের অনুমতি এবং স্নাতক হওয়ার পর পূর্ণকালীন চাকরি করার নিয়ম এক নয়। দেশ, ভিসার ধরন ও যোগ্যতা অনুযায়ী শর্তও আলাদা হতে পারে। তাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তথ্য বা অন্যের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর না করে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারি অভিবাসন ওয়েবসাইট থেকে হালনাগাদ নিয়ম যাচাই করুন।
বিদেশে পড়াশোনা শেষ করাই ক্যারিয়ারের শেষ ধাপ নয়, বরং অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে পেশাগত জীবনে কাজে লাগানোর শুরু। পরিকল্পিত প্রস্তুতি, বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং নিজের দক্ষতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকলে সেই যাত্রা আরও সুসংগঠিত হতে পারে।