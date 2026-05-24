উচ্চশিক্ষা

ওয়ান-স্টপ সেবা নিয়ে যেসব নির্দেশনা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মূল সনদ উত্তোলন, সংশোধন, সত্যায়িতসহ ওয়ান–স্টপ সার্ভিস সেন্টারের যাবতীয় সেবা গ্রহণ নিয়ে নতুন নির্দেশনা দিয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অসুস্থতা কিংবা বিদেশে অবস্থানের কারণে কোনো প্রার্থী নিজে উপস্থিত হতে না পারলে তাঁর রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় যেমন বাবা, মা, ভাই, বোন অথবা আইনানুগ স্বামী/স্ত্রী প্রার্থীর অসুস্থতা বা বিদেশে অবস্থানের প্রমাণপত্র দাখিল করে সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। এ সময় প্রার্থীর রেজিস্ট্রেশন কার্ড সঙ্গে আনতে হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

আরও পড়ুন

কানাডায় পড়তে গেলে প্রথম ৭ দিনে যা যা করবেন

সেবা গ্রহণের সময় যেসব কাগজপত্র জমা দিতে হবে। সেগুলো হলো—
১. পে-স্লিপ (সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কপি)
২. আবেদনের হার্ড কপি
৩. মূল সনদের ক্ষেত্রে সাময়িক সনদের মূল কপি
৪. সংশোধনের ক্ষেত্রে ভুল ডকুমেন্টের মূল কপি
৫. ডুপ্লিকেট/দ্বি–নকলের ক্ষেত্রে জিডি ও পত্রিকার কাটিং
৬. জাতীয় পরিচয়পত্র (প্রদর্শনের জন্য) ও অনুলিপি (জমা দেওয়ার জন্য)

আরও পড়ুন

স্কলারশিপ দিচ্ছে সৌদি আরব সরকার, বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদেরও সুযোগ

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
উচ্চশিক্ষা থেকে আরও পড়ুন