স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ারের কৌশলগত অংশীদার হলো ‘ফ্যাড–ক্যাব’

মো. নাইম হাসান
প্রথম আলো আয়োজিত ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৫’–এর কৌশলগত অংশীদার হিসেবে যুক্ত হয়েছে ফরেন অ্যাডমিশন অ্যান্ড ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট কনসালট্যান্টস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ফ্যাড–ক্যাব)। প্রথম আলো কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে প্রথম আলো ও ফ্যাড–ক্যাবের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। ১৯ অক্টোবরছবি: প্রথম আলো

প্রথম আলোর আয়োজনে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বিদেশে উচ্চশিক্ষার নানা বিষয় নিয়ে ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৫’। ‘উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখো, বিশ্বজুড়ে...’ স্লোগানে ২৪ অক্টোবর (শুক্রবার) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বাংলাদেশ–চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এই মেলার উদ্বোধন হবে।

মেলার কৌশলগত অংশীদার হিসেবে যুক্ত হয়েছে ফরেন অ্যাডমিশন অ্যান্ড ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট কনসালট্যান্টস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ফ্যাড–ক্যাব)। আজ রোববার (১৯ অক্টোবর) রাজধানীর কারওয়ান বাজারের প্রথম আলো কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে প্রথম আলো ও ফ্যাড–ক্যাবের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ–সংক্রান্ত ঘোষণা দেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ফ্যাড–ক্যাবের সভাপতি মো. জুলফিকার আলী জুয়েল, সাধারণ সম্পাদক মো. মেহেদী হাসান, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুল হক এবং প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক, সহকারী মহাব্যবস্থাপক (ডিজিটাল বিজনেস ডেভেলপমেন্ট) রুহুল আমিন রনি, সহকারী মহাব্যবস্থাপক (ডিজিটাল মার্কেটিং) মেহবুব জাভেদ, সিনিয়র কনটেন্ট ম্যানেজার খায়রুল বাবুই, উপব্যবস্থাপক বিবর্ধন রায় ইমন, সহকারী ব্যবস্থাপক মো. জাহিদ হাসান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ফ্যাড–ক্যাবের সভাপতি মো. জুলফিকার আলী জুয়েল বলেন, ‘প্রথম আলোর সঙ্গে এই অংশীদারত্ব বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ আরও সহজ ও কার্যকরভাবে তুলে ধরবে বলে আমরা আশাবাদী। স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার হবে দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্বজুড়ে উচ্চশিক্ষার দরজা খোলার এক অনন্য প্ল্যাটফর্ম।’

ফ্যাড–ক্যাবের সাধারণ সম্পাদক মো. মেহেদী হাসান বলেন, ‘বর্তমান সময়ে বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ অনেক বেড়েছে। তাই কার্যকর মার্কেটিং ও সঠিক তথ্য উপস্থাপনই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম আলোর সঙ্গে এই অংশীদারত্ব শিক্ষার্থীদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি বিদেশে পড়াশোনার সম্ভাবনাকে আরও বড় পরিসরে তুলে ধরবে বলে আমি আশাবাদী।’

বিদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সচেতন ও সতর্ক থাকা জরুরি উল্লেখ করে ফ্যাড–ক্যাবের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুল হক বলেন, ‘বর্তমানে কিছু অনৈতিক ও অদক্ষ কনসালট্যান্সি প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করছে, যা অনেক সময় তাঁদের ভবিষ্যৎকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দেয়। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তথ্যের উৎস যাচাই করা ও বিশ্বস্ত পরামর্শ গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’

প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক বলেন, ‘বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের জন্য বৈশ্বিক উচ্চশিক্ষার দরজা খুলে দিতে এই মেলা হবে এক অনন্য উদ্যোগ। আমরা চাই, শিক্ষার্থীরা সঠিক তথ্য ও পরামর্শ পেয়ে নিজেদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাক। এই আয়োজনে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ফ্যাড–ক্যাবকে ধন্যবাদ।’

ছবি: প্রথম আলো

ব্রিটিশ কাউন্সিল নিবেদিত স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ারের পাওয়ার্ড বাই ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস ও ব্যাংকিং পার্টনার প্রাইম ব্যাংক পিএলসি।

বাংলাদেশ–চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে দুই দিনের মেলা চলবে ২৪ ও ২৫ অক্টোবর (শুক্র ও শনিবার)। পাশাপাশি অনলাইনে ১০ দিনব্যাপী এই আয়োজন চলবে আগামী ২ নভেম্বর পর্যন্ত। এতে শিক্ষার্থীরা দেশ–বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি, ভর্তি পরামর্শক ও স্কলারশিপ সংস্থার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ পাবেন।

স্কলারশিপ ও শিক্ষাসংক্রান্ত কনসালট্যান্সি প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ অফারে ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ারে’ অংশ নিতে পারবে। আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ২২ অক্টোবরের মধ্যে ০১৭২১–৮১৯৯১৪ নম্বরে অথবা [email protected] মেইলে যোগাযোগ করতে হবে। এ ছাড়া মেলায় অংশ নিতে নিবন্ধন করা যাবে এই লিংকে

