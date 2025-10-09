বিএইচএমএস কোর্সের প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু ১২ অক্টোবর
ব্যাচেলর অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি (বিএইচএমএস) কোর্সের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাস ১২ অক্টোবর শুরু হবে। গত মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এর আগে গত ২৭ জুলাই স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে ইউনানি, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজসমূহের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী যেসব প্রার্থী ৪০ নম্বর বা তার বেশি অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে জাতীয় মেধাক্রম অনুযায়ী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।