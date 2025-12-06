কানাডার নতুন ঘোষণা: শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন স্টাডি পারমিট সংখ্যা জানাল
কানাডা নতুন ইমিগ্রেশন পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। এ পরিকল্পনায় দেশটিতে আসা অর্থনৈতিক অভিবাসীর সংখ্যা বাড়ানো হবে এবং অস্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা—বিশেষ করে স্টুডেন্ট ভিসার মাধ্যমে আসা শিক্ষার্থীদের সংখ্যা—কমানো হবে।
ইমিগ্রেশন, রিফিউজি অ্যান্ড সিটিজেনশিপ কানাডা (আইআরসিসি) তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ২০২৬–২০২৮ পরিকল্পনায় জানিয়েছে, দেশটি ২০২৬ সালে ৩ লাখ ৮০ হাজার স্থায়ী বাসিন্দা গ্রহণ করবে এবং কাজ ও পড়াশোনার উদ্দেশ্যে অস্থায়ীভাবে দেশে প্রবেশকারীদের সংখ্যা কমাবে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কানাডা এখন ‘স্থিতিশীলতার পর্যায়ে’ রয়েছে। দেশে বাড়ি, স্বাস্থ্যসেবা ও অবকাঠামোগত সক্ষমতার সঙ্গে জনসংখ্যার ভারসাম্য বজায় রাখতে বেশি মানুষ আনার পরিকল্পনা নেই। ২০২৬ সালে আইআরসিসি মোট ৪ লাখ ৮ হাজার বিদেশি শিক্ষার্থীদের স্টাডি পারমিট (পড়াশোনার অনুমতি) ইস্যু করবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে—
১ লাখ ৫৫ হাজার—নতুন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য
২ লাখ ৫৩ হাজার—বর্তমান ও ফিরে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য এক্সটেনশন।
এই সংখ্যা ২০২৫ সালের ৪ লাখ ৩৭ হাজার টার্গেটের তুলনায় ৭ শতাংশ কম এবং ২০২৪ সালের ৪ লাখ ৮৫ হাজারের তুলনায় ১৬ শতাংশ কম। এসব পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হলো দেশে অস্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা কমানো এবং অভিবাসনব্যবস্থাকে অধিক টেকসই করা। সরকারের লক্ষ্য ২০২৭ সালের মধ্যে অস্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা দেশটির মোট জনসংখ্যার ৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা।
মাস্টার্স–পিএইচডি শিক্ষার্থীদের জন্য বড় ছাড়
ঘোষণায় বলা হয়েছে, ১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে পাবলিক ডিজাইনেটেড লার্নিং ইনস্টিটিউশনে (ডিএলআই) মাস্টার্স বা পিএইচডি করা শিক্ষার্থীদের স্টাডি পারমিট আবেদনের সময় আর প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক অ্যাটেস্টেশন লেটার (PAL/TAL) লাগবে না।
২০২৬ সালে যেসব গ্রুপ PAL/TAL ছাড় পাবে—
পাবলিক ডিএলআইতে মাস্টার্স ও ডক্টরাল শিক্ষার্থী
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক (কিন্ডারগার্টেন থেকে গ্রেড ১২) শিক্ষার্থী
কানাডা সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ ক্যাটাগরি
একই ডিএলআই ও একই লেভেলে স্টাডি পারমিট এক্সটেনশন আবেদনকারী বিদ্যমান শিক্ষার্থী
২০২৬ সালে কোন গ্রুপ কত স্টাডি পারমিট পাবে—
৪৯,০০০—পাবলিক ডিএলআইতে মাস্টার্স ও পিএইচডি শিক্ষার্থী (পিএএল/টিএএল–মুক্ত)
১১৫,০০০—প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার্থী (পিএএল/টিএএল-মুক্ত)
৬৪,০০০—অন্যান্য পিএএল/টিএএল–মুক্ত শিক্ষার্থী
১,৮০,০০০—(পিএএল/টিএএল-মুক্ত) প্রয়োজন এমন শিক্ষার্থী। (পিএএল/টিএএল) প্রয়োজনে ১ লাখ ৮০ হাজার পারমিট ২০২৬ সালে কানাডার বিভিন্ন প্রদেশের জনসংখ্যার অনুপাতে ভাগ করা হবে।