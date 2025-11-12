অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত বিভিন্ন বেসরকারি স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়ের

অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত বিভিন্ন বেসরকারি স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়ের
কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল (ইংরেজি মাধ্যম) আজ বুধবার ও আগামীকাল বৃহস্পতিবার অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আবার কোনো কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমে অনলাইনে ক্লাস নেবে বলে জানালেও পরে তা প্রত্যাহার করে নিয়মিত ক্লাস নেওয়ার কথা জানায়।
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের বৃহস্পতিবারের ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে জনমনে সৃষ্ট আতঙ্কের মধ্যে এমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। অবশ্য সবাই লিখিত নোটিশে বলেছে, ‘অনিবার্য কারণে’ এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে বলা হয়, ১২ ও ১৩ নভেম্বর অনলাইনে ক্লাস হবে। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি প্রথম অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার কথা বললেও পরে তা প্রত্যাহার করে।
শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি গত মঙ্গলবার সংশোধিত জরুরি নোটিশে বলেছে, ১২ ও ১৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষাগুলো স্থগিত থাকলেও পূর্ব নির্ধারিত ক্লাস রুটিন অনুযায়ী যথারীতি চলবে।
মোহাম্মদপুরের সেন্ট যোসেফ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় আগামীকাল অনলাইনে ক্লাস নেবে। অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার সময়সূচিও ঘোষণা করেছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি। নিউ ইস্কাটনের এজি চার্চ স্কুল নিরাপত্তাজনিত সমস্যার কথা উল্লেখ করে বৃহস্পতিবার স্কুল বন্ধ ঘোষণা করেছে।
ইংরেজি মাধ্যম স্কুল সানিডেইল আজ ও আগামীকাল অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একই রকম সিদ্ধান্ত নিয়েছে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল।