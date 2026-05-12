ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের নতুন অর্জন
গৌরবময় অর্জনের নতুন এক মাইলফলকে পৌঁছেছে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। দীর্ঘ পথচলা, আন্তরিক প্রচেষ্টা, নিরলস পরিশ্রম ও দলগত সহযোগিতার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।
বাংলাদেশে ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা ও সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার ধারাবাহিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ‘রেজিস্টার্ড কেমব্রিজ আর্লি ইয়ার্স সেন্টার’ এবং ‘কেমব্রিজ পিডিকিউ সেন্টার’ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। দেশের অগ্রগামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসেবে বিশ্বমানের প্রাথমিক শিক্ষাকাঠামো শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়ে এসেছে প্রতিষ্ঠানটি।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিতে রয়েছে প্রশস্ত খেলার মাঠ, সায়েন্স ল্যাব, আইসিটি ল্যাব এবং বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রমভিত্তিক ক্লাব। এর মধ্যে কমিউনিটি ক্লাব, ডিবেট ক্লাব, থিয়েটার ক্লাব, স্টেম ও রোবোটিকস ক্লাব এবং গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস ক্লাব উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি ‘ডিউক অব এডিনবার্গ’ ও স্কাউটের কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষার সঙ্গে এগিয়ে যেতে সহায়তা করছে।
ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠানটি সফলভাবে কেমব্রিজ পাথওয়ের আর্লি ইয়ার্স, প্রাইমারি, লোয়ার সেকেন্ডারি, আপার সেকেন্ডারি, আইজিসিএসই ও আইএএল কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে।
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শিক্ষার মান আরও উন্নত করতে অভিভাবকদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন তৈরির মাধ্যমে একটি সহায়ক শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে প্রতিষ্ঠানটি।
এ অর্জনের পেছনে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা, অধ্যবসায় ও প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে চেয়ারম্যান, প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল, প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে।