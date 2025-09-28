কারিগরির শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশে স্কিলস অ্যান্ড ইনোভেশন প্রতিযোগিতা শুরু
কারিগরি শিক্ষার্থীদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশে দুই শতাধিক কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্কিলস অ্যান্ড ইনোভেশন কম্পিটিশন ২০২৫-এর প্রাতিষ্ঠানিক পর্বের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এতে মোট ৩ হাজার ২০৯টি উদ্ভাবনী প্রকল্প অংশগ্রহণ করে। কারিগরি শিক্ষার্থীদের নতুন নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কার সবার সামনে তুলে ধরার এ প্রতিযোগিতাটি দেশব্যাপী সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ মোট ২২৭টি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একযোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫)।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অ্যাসেট (ASSET) প্রকল্প উদ্ভাবনী চিন্তা ও সৃজনশীল কার্যক্রমের অনন্য এ প্রতিযোগিতা আয়োজন করে।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবুল খায়ের মো. আক্কাস আলী এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. রুহুল আমিন বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আয়োজিত স্কিলস অ্যান্ড ইনোভেশন কম্পিটিশন ২০২৫-এর প্রাতিষ্ঠানিক পর্বের প্রতিযোগিতা প্রত্যক্ষ করেন।
অতিরিক্ত সচিব ও অ্যাসেট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মীর জাহিদ হাসানসহ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং এ অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মকর্তারা দেশব্যাপী কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আয়োজিত এ প্রতিযোগিতা পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন।
অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত এবং দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত এ প্রতিযোগিতায় সব বিভাগ, জেলা এবং বেশ কিছু উপজেলার স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, কলকারখানা ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং গণমাধ্যম কর্মীসহ সর্বস্তরের জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন।
স্কিলস অ্যান্ড ইনোভেশন কম্পিটিশন ২০২৫-এর আঞ্চলিক পর্ব আগামী অক্টোবর ও নভেম্বর মাসজুড়ে এবং জাতীয় পর্বের প্রতিযোগিতা এ বছরের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে। চূড়ান্ত পর্বে বিজয়ী তিনটি উদ্ভাবনী প্রকল্পের উদ্ভাবকদের দেওয়া হবে আকর্ষণীয় পুরস্কার। বিজ্ঞপ্তি