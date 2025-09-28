উচ্চশিক্ষা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষার সময়সূচিতে পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

শারদীয় দুর্গাপূজা, বিজয়া দশমী, ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম, প্রবারণা পূর্ণিমা ও লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে অবকাশকালীন ছুটি ঘোষণা করায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ২০২৩ সালের ডিগ্রি (পাস) ও সার্টিফিকেট কোর্স তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষার সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

আজ রোববার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পরিবর্তিত সময়সূচি অনুযায়ী আগামী ৮ অক্টোবরের অর্থনীতি (১৩২২০১/১৩২২০৩), উদ্ভিদবিজ্ঞান (১৩৩০০১) ও অ্যাপ্লাইড হোম ইকোনমিকস (১৩৬০০৯) বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৬ অক্টোবর। একইভাবে ৯ অক্টোবরের সমাজবিজ্ঞান (১৩২০০১) ও সমাজকর্ম (১৩২১০১) বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৭ অক্টোবর।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, গত ১৯ আগস্ট প্রকাশিত সময়সূচির অন্যান্য তারিখ, বিষয় ও বিষয়কোড অপরিবর্তিত থাকবে। শিক্ষার্থীদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট‌ ছাড়া অন্য কোনো সূত্র থেকে তথ্য অনুসরণ না করার অনুরোধ করা হয়েছে।

