কমনওয়েলথ স্কলারশিপে মনোনীতদের তালিকা প্রকাশ, মৌখিক পরীক্ষা ৩ দিন

কমনওয়েলথ স্কলারশিপে মনোনীতদের তালিকা প্রকাশ, মৌখিক পরীক্ষা ৩ দিন
কমনওয়েলথ স্কলারশিপ (পিএইচডি) ২০২৬ সেশনের জন্য বাংলাদেশ থেকে মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। আজ মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ইউজিসির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তালিকা প্রকাশ করা হয়।
স্কলারশিপের জন্য ৪০টি বিষয়ে মোট ৭২ প্রার্থী মনোনয়ন পান। মনোনীতদের মৌখিক পরীক্ষা আগামী ৬ থেকে ৮ অক্টোবর প্রতিদিন দুপুর ১২টা থেকে ইউজিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। মনোনীতদের দরকারি কাগজপত্রসহ নির্ধারিত কেন্দ্রে যথাসময়ের আধঘণ্টা আগে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।
*মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থীদের তালিকা ও মৌখিক পরীক্ষাবিষয়ক নির্দেশনা দেখুন এখানে