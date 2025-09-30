উচ্চশিক্ষা

কমনওয়েলথ স্কলারশিপে মনোনীতদের তালিকা প্রকাশ, মৌখিক পরীক্ষা ৩ দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক
কমনওয়েলথ স্কলারশিপে আবেদনকারী প্রার্থীদের মধ্যে থেকে মনোনীতদের তালিকা প্রকাশ করেছে ইউজিসিফাইল ছবি

কমনওয়েলথ স্কলারশিপ (পিএইচডি) ২০২৬ সেশনের জন্য বাংলাদেশ থেকে মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। আজ মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ইউজিসির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তালিকা প্রকাশ করা হয়।

আরও পড়ুন

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ‘ভিসা ইন্টেগ্রিটি ফি’ ২৫০ ডলার, দিতে হবে শিক্ষার্থীদেরও

স্কলারশিপের জন্য ৪০টি বিষয়ে মোট ৭২ প্রার্থী মনোনয়ন পান। মনোনীতদের মৌখিক পরীক্ষা আগামী ৬ থেকে ৮ অক্টোবর প্রতিদিন দুপুর ১২টা থেকে ইউজিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। মনোনীতদের দরকারি কাগজপত্রসহ নির্ধারিত কেন্দ্রে যথাসময়ের আধঘণ্টা আগে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।


*মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থীদের তালিকা ও মৌখিক পরীক্ষাবিষয়ক নির্দেশনা দেখুন এখানে

আরও পড়ুন

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনা মূল্যে অনলাইন কোর্স, নেই বয়সের সীমা

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
উচ্চশিক্ষা থেকে আরও পড়ুন