দেশ সেরা ড্যাফোডিল–গাজীপুর কৃষি–জাহাঙ্গীরনগর–নর্থ সাউথ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

টাইমস হায়ার র্যাংকিং
দেশ সেরা ড্যাফোডিল–গাজীপুর কৃষি–জাহাঙ্গীরনগর–নর্থ সাউথ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা সাময়িকী টাইমস হায়ার এডুকেশন (টিএইচই) সারা বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর র্যাঙ্কিং প্রকাশ করে প্রতি বছর। এ বছরও ‘ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং ২০২৬’ প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় সেই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। ২০২৬ সালের সেরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে করা সেই তালিকায় বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি ২৮টি বিশ্ববিদ্যালয় জায়গা করে নিয়েছে।
টাইমস হায়ার এডুকেশনের ২০২৬ সালের বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের র্যাঙ্কিংয়ে প্রথম ৮০০ বিশ্ববিদ্যালয়ে তালিকায় নেই বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়। আজ বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) প্রকাশ করা এ তালিকায় আছে দেশের মোট ২৮টি বিশ্ববিদ্যালয়। এরমধ্যে ১৯টি সরাসরি র্যাঙ্কিং এবং বাকি ৯টি রিপোর্টার হিসেবে তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে।
র্যাঙ্কিংয়ে ৮০১ থেকে ১০০০ এর মধ্যে আছে দেশের পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়। এগুলো হলো—ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৮০১ থেকে ১০০০ এর তালিকায় গতবারও ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। র্যাঙ্কিং অনেকটা এগিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ২০২৫ সালের র্যাঙ্কিংয়ে ১০০১ থেকে ১২০০ এর মধ্যে থাকা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এবার স্থান হয়েছে ৮০১ থেকে ১০০০ এর মধ্যে।
এবার ১০০১ থেকে ১২০০ এর মধ্যে স্থান পেয়েছে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়—বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েট, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
এছাড়া ১২০১ থেকে ১৫০০ এর মধ্যে স্থান পেয়েছে আরও ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়—আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
১৫০০+ এর পরে অবস্থান করছে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়—ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ও মিলিটারি ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স টেকনোলজি (এমআইএসটি)।
৯টি বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার হিসেবে তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। এগুলো হলো— বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, বরেন্দ্র ইউনিভার্সিটি ও ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।
শিক্ষার মান, শিক্ষার্থী-শিক্ষকের অনুপাত, গবেষণার মান, সাইটেশন, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীসহ কয়েকটি সূচকের ওপর ভিত্তি করে র্যাঙ্কিং করা হয়েছে।
শীর্ষে অক্সফোর্ড
এবারের র্যাঙ্কিংয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৩ হাজার ১১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান হয়েছে। শীর্ষে আছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থানে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি) এবং যৌথভাবে তৃতীয় স্থানে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়।